[헤럴드경제 스포츠팀] 두산건설 We‘ve 골프단이 창단 이래 최고의 시즌을 마무리하고 팬들을 만난다.

두산건설은 오는 29, 30일 양일간 천안 성정동에 위치한 두산위브더제니스 센트럴 천안 견본주택(모델하우스)에서 ‘두산건설 We’ve골프단‘의 팬 미팅 행사를 개최한다고 밝혔다. 올 시즌 구단이 4승을 기록하며 눈부신 성과를 거둔 이후 팬들과 만나는 첫 공식 자리이다.

두산건설 We’ve 골프단 7인 전원이 참여하는 팬사인회는 이번이 처음으로 시즌 내내 응원을 보내준 팬들에게 감사를 전하고 선수와 팬이 직접 소통하며 특별한 추억을 나누는 자리로 마련됐다. 행사 참여를 원하는 팬들은 두산건설We’ve골프단의 공식 인스타그램 계정을 통해 자세한 정보를 확인할 수 있다.

29일에는 박혜준, 박결, 이율린, 유효주가 참석하며 30일에는 유현주, 김민솔, 임희정이 팬들과 만난다. 행사는 양일 모두 오후 1시부터 5시까지 진행되며 팬사인회를 비롯해 선수 애장품 추첨, 다양한 경품 이벤트 등 풍성한 프로그램이 펼쳐진다.

두산건설 We‘ve 골프단은 올시즌 눈부신 성과를 거뒀다. 7월 박혜준이 롯데오픈에서 골프단 창단 첫 승을 신고한 데 이어 김민솔이 BC카드·한경 레이디스컵과 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 우승했다. 그리고 이율린이 10월 상상인·한경 와우넷 오픈 우승으로 1승을 추가해 구단의 통산 4승을 장식했다.