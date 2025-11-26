반도체 초순수 탈기막 해외 개척

삼양사가 국내 유일 탈기막(MDG) 전문업체 세프라텍과 반도체 초순수용 탈기막 사업 협력에 나선다. 이를 통해 삼양사는 수처리 소재 사업 포트폴리오를 확대하고, 해외 판로 개척에도 나설 계획이다.

25일 오전 양사는 서울 종로구에 위치한 삼양그룹 본사 1층 대강당에서 이같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다. 세프라텍은 산업용 반도체 초순수용 탈기막 모듈을 개발한 국내 유일의 탈기막 전문 업체이자, 전 세계에서 탈기막 생산에 성공한 두 번째 업체다.

탈기막은 물에 용해되어 있지만 눈에 보이지 않는 산소, 질소, 이산화탄소 등의 용존 가스를 제거하는 장치다. 반도체 생산의 필수재로, 극히 순수한 물을 뜻하는 초순수는 미세한 이온이나 기체도 불량을 일으킬 수 있어 용존 가스 농도를 극도로 낮추는 탈기막 공정을 반드시 거쳐야 한다.

이번 협약으로 삼양사는 수처리 소재 사업 포트폴리오를 확대하게 됐다. 세프라텍은 탈기막을 공급하는 동시에 삼양사의 이온교환수지 판매 네트워크를 바탕으로 해외 판로 확대에 나선다. 내년 6월에는 중국에서 개최되는 글로벌 수처리 관련 전시회 ‘워터테크 차이나(WATERTECH CHINA) 2026’에 참가해 공동으로 판촉 활동을 전개할 계획이다.

삼양사는 산업용 수처리 공정의 핵심인 이온교환수지 기술력을 바탕으로 초순수 생산에 필요한 주요 소재들을 상업화했다. 그 일환으로 2023년 산업용 수처리 소재 브랜드인 트리라이트(TRILITE)의 신제품으로 ‘트리라이트 역삼투막(RO)’과 전기분해식 이온교환장치 ‘트리라이트 EDI’를 선보였다.

삼양사 조영도 WS(Water Solution) PU장은 “세프라텍은 혁신적인 기술력으로 반도체 초순수용 탈기막을 개발한 국내 선도기업으로, 삼양사와 시너지 효과를 낼 수 있는 파트너라고 보고 업무협약을 맺게 됐다”고 말했다. 박혜원 기자