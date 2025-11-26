사업영역 보호제도 이행 및 상생 기여

[헤럴드경제=정석준 기자] 샘표가 ‘2025 동반성장 주간’ 기념식에서 사업영역 보호제도 상생노력을 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다고 26일 밝혔다.

이번 기념식은 중소벤처기업부가 주최하고, 동반성장위원회와 대·중소기업·농어업협력재단이 주관했다. 샘표는 사업영역 보호제도를 충실히 이행하고, 중소∙소상공인과의 상생협력에 기여한 공로를 인정받았다. 특히 제품 출고 현황을 상시 모니터링하고 분기별로 출하량을 자체 점검하는 등 생계형 적합업종 제도의 취지에 맞게 운영∙관리해 온 점을 높이 평가받았다.

샘표는 동반성장위원회와 대·중소기업·농어업협력재단이 공동 주관한 ‘상생 컨소시엄 기획사업’으로 ‘우리장 프로젝트, 담북장’을 기획했다. 신제품 개발과 시장 진입에 어려움을 겪는 소상공인의 실질적인 성장을 지원하고 자생력을 갖출 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.

샘표 관계자는 “앞으로도 동반성장을 위한 노력을 지속하는 동시에 선도기업으로 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다.