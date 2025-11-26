한경협, 매출 1000대 기업 자금사정 인식 조사 고환율로 원자재 가격 급등, 고스란히 기업 부담 주머니 빈 기업, 재무건전성도 악화 흐름 보여 AI, 원자재 매입, 설비투자 등 돈 쓸 곳은 늘어나

[헤럴드경제=박지영 기자] 달러당 1500원을 앞둔 환율로 기업들도 신음하고 있다. 대기업 10곳 중 7곳이 고환율과 관세 때문에 자금 압박을 받고 있다는 조사 결과가 나왔다.

26일 한국경제인협회(한경협)가 매출 1000대 기업 자금사정 인식 조사를 실시한 결과 10개 중 3개 기업(27%)이 작년보다 자금사정이 악화됐다고 응답했다. 10곳 중 5곳(49.6%)은 올해 자금사정이 작년과 비슷한 수준이라고 답했고, 호전됐다는 기업은 23.4%였다. 지난해에도 미국발 관세 등으로 기업의 주머니 사정이 녹록치 않았다는 점을 감안하면 올해 또한 대부분의 기업이 자금 사정이 좋지 않다고 볼 수 있다.

자금사정이 악화되었다고 응답한 기업들은 그 원인으로 매출 부진(40.0%)을 가장 많이 꼽았고, 이어 원재료비 등 제조원가 상승(23.3%), 금융기관 차입비용 증가(11.1%) 등을 지목했다.

자금 사정에 가장 크게 영향을 미치고 있는 요인으로는 10개 중 4개 기업(43.6%)가 환율 상승을 꼽았다. 이어 보호무역 확대 및 관세 인상(24.9%), 미·중 등 주요국 경기둔화(15.6%), 공급망 불안(9.6%) 순으로 조사됐다.

자금 관리와 자금 조달시에도 환율·원자재 리스크(45.4%)가 가장 힘들다고 꼽았고, 수출·투자 환경 불확실성 대응(20.7%), 자본·금융시장 규제(13.8%) 등을 지목했다.

한경협은 “최근 환율 급등으로 수입 물가가 상승하고, 미국 관세 인상의 여파가 본격화되면서 채산성 악화로 기업들이 자금 사정에 어려움을 느끼고 있는 것”이라고 풀이했다.

주머니가 비어가다 보니 기업 재무 건전성도 악화 흐름을 보이고 있다. 지난해 보다 부채비율이 증가했다는 기업은 10곳 중 2곳(20.7%)으로, 감소(12.6%)했다는 기업보다 많았다. 과반수는(66.7%)는 부채비율이 작년과 비슷한 수준이라고 답했다.

하지만 돈 쓸 곳은 많다. 기업 3곳 중 1곳(32.4%)은 올해 자금 수요가 작년 대비 늘어났다고 답해 줄어들었다는 응답(18%)을 크게 상회했다. 특히 환율에 영향을 많이 받는 원자재·부품 매입(35.7%), 설비투자(30.7%), R&D(15.3%) 순으로 투자가 필요하다고 답했다.

본격적인 AI 도입을 위한 자금도 필요하다. 지난해보다 AI 도입·활용을 위한 자금 수요가 늘어났다는 응답은 18.9%로 감소했다(8.1%)는 응답보다 두 배 이상 높게 나타났다.

안정적인 자금 사정과 재무 건전성을 위해 기업은 기준금리 인하를 요구했다. 현재 기준금리(2.5%)보다 0.7%포인트 낮은 1.8%가 적정 수준이라는 것이다. 한경협은 “내수 부진 지속과 통상 불확실성 심화 등으로 기업들의 경영 여건이 어려워진 상황인 만큼, 현재의 기준금리 수준조차 기업에 부담으로 작용하고 있다”고 풀이했다.

기업들은 안정적 자금 관리를 위해 환율 변동성을 최소화를 부탁했고(29.5%), 수출·투자 불확실성 완화 노력(17.1%)와 공급망 다변화를 통한 원자재 수급 안정화(16.8%), 탄력적 금리 조정(16.2%)을 제시했다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “관세 인상의 여파와 환율 고공행진이 내수 부진과 겹치며, 기업들의 자금사정 어려움이 여전하다”라며 “대내외 불확실성 완화 노력과 함께 과감한 세제 지원과 규제 완화로 기업들의 숨통을 틔우는 동시에, AI 전환 등 미래를 위한 투자 여력 확보를 지원해야 한다”고 강조했다.