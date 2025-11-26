[헤럴드경제=함영훈 기자] 한복세계화재단과 한복세계화포럼이 ‘한복 생활’의 유네스코 세계유산(인류무형유산) 등재를 추진하고 있다.

이들 단체는 최근 서울 프레스센터에서 제4차 한복세계회포럼를 열어 유네스코 등재를 위한 행보를 한 걸음 더 나아갔다.

이형호 한복생활 유네스코등재 추진 부단장의 추진활동 경과보고와 김종규 (사)한국박물관협회 명예회장 축사, 장상훈 국립민속박물관장 축사로 진행된 ‘한복세계화포럼’은 대한민국 대표적 문화상징이자 생활인 한복의 전통성과 가치를 계승 발전시키고 생활 속에서 한복입기를 확산하여 한복문화와 한복산업의 선순환 생태계를 형성하고자 2023년 결성하여 4회째 추진되고 있다.

이번 제4차 포럼에는 정순훈 한복포럼위원장, 정사무엘 한문화진흥협회회장, 신상진 한복사랑협의회 회장, 구혜자 침선장, 이경숙 수박물관장 등 한복포럼 회원들이 참석하여 한복 유네스코 등재를 위한 뜨거운 염원을 선보였고 박준영 교수의 특강으로 한복세계화를 논의하였다.

’한복생활‘은 2022년 7월, 국가무형유산으로 지정되었으며, 한복세계화재단은 문화체육관광부와 한국공예디자인 진흥원의 적극적인 관심과 지원 하에 2030년 유네스코 인류무형문화유산 대표목록 등재를 목표로, 체계적이고 전문적인 대응 체계를 구축하여 활동하고 있다.

포럼 관계자는 “이번 한복세계화포럼은 한복문화의 정체성을 새롭게 조명하고, 국가적·국제적 의미를 확대하는 계기로서, 앞으로도 한복생활의 가치 증진과 역량 강화를 위한 다양한 협업과 연구를 지속할 예정이다. 한복문화의 전승 및 국제적 확산에 관심 있는 각계각층의 지속적인 관심과 후원이 요청된다”는 뜻을 밝혔다.