보행 보조 재활 로봇·다중운집 인파 안전관리 시뮬레이션 평가

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 국토교통부 주관 ‘2025년 스마트도시 인증’에서 신규 인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

구로구는 2021년 최초 인증, 2023년 재인증을 받은 데 이어 인증 기한 만료 후 다시 신규 인증을 받았다. 이번 2025년 인증에서는 서울시 4개 자치구가 신규 인증을 받았으며, 구로구도 이 중 하나로 선정됐다.

‘스마트도시 인증제’는 국토교통부가 국내 도시의 스마트화 수준을 진단하고 우수 도시를 선정해 인증을 부여하는 제도다. 구로구는 인구 50만 미만의 중소도시 유형으로 신청해 ▷혁신성 ▷거버넌스 및 제도 ▷서비스·기술·인프라 등 3개 영역에서 정량·정성 평가를 받고 3등급 인증을 획득했다.

이번 인증에서 구로구는 ‘보행 보조 재활 로봇’과 ‘다중운집 인파 안전관리 시뮬레이션’ 도입 등 지역 특화 스마트기술이 주목받았다. 보행이 불편한 뇌병변 및 발달장애인을 위해 데이터 기반 보행 패턴을 분석해 맞춤형 재활을 제공하고, 인파 밀집 지역에서는 공간패턴 분석과 시뮬레이션을 통해 사고 예방 가이드라인을 수립했다.

특히 보행 보조 재활 로봇은 첨단기술을 활용한 재활치료 서비스로 사회적 이동약자를 지원하는 사례로 평가받았다. 특히 인파 시뮬레이션은 대형 사고 예방을 위한 선제적 대응모델로 꼽혔다. 이 밖에도 구는 데이터 기반 도시 운영, 행정 효율성 제고 등 다각적인 스마트 기술을 행정에 접목해 왔다.

구는 이번 스마트도시 인증을 계기로 더 많은 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 스마트 서비스를 확대할 계획이다. 이를 위해 장애인, 노인 등 사회적 이동 약자를 위한 첨단기술 기반 서비스와 더불어 공공안전, 환경 관리, 교통 분야에서도 스마트 기술을 적용한 신규 사업을 준비하고 있다.

스마트도시 인증 유효기간은 2025년 11월 25일부터 2027년 11월 24일까지 2년이며, 인증서를 포함한 인증 동판이 수여된다.

장인홍 구로구청장은 “구로구가 스마트도시 인증을 3회 연속 달성한 것은 구민과 행정이 함께 만든 혁신의 결과”라며 “앞으로도 기술 기반의 도시 혁신을 확산하고, 사회적 포용과 안전을 중심으로 한 스마트도시 모델을 적극 지원하겠다”고 말했다.