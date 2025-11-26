협력사 애로사항 청취로 현장 밀착형 경영 추진

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 협력사와의 상생 문화 정착을 위한 정기 소통 창구를 본격화한다. 매월 공종별 협력사 간담회를 통해 공정거래 및 노동안전 정책을 공유하고, 협력사와의 파트너십을 강화한다는 방침이다.

㈜한화 건설부문은 25일 서울 장교동 한화빌딩 회의실에서 철근콘크리트 및 철골 공종 협력사 간담회를 개최하며 공종별 협력사 간담회의 포문을 열었다. 이번 간담회에는 임진규 외주구매실장, 외주상생혁신팀, 외주팀, 안전보건기획팀 실무진을 비롯해 주요 협력사 대표들이 참석했다.

이 자리에서 참석자들은 공정거래위원회 지침에 기반한 투명한 협력체계 구축 방안과 불법 재하도급 방지를 위한 계약 프로세스 준수, 실시간 모니터링 강화 방안 등을 공유했다. 아울러 노동안전 관리를 강화하기 위한 현장 중심의 사전 위험성 평가 및 예방활동 고도화 방안도 중점적으로 논의했다.

특히 협력사 대표들과의 자유로운 대화를 통해 사업 수행 중 겪는 애로사항과 건의사항을 청취하는 시간을 마련함으로써 현장의 목소리를 경청하고 실질적인 대안을 모색하는 데 주력했다.

㈜한화 건설부문은 이번 간담회를 시작으로 오는 12월 수장·방수·습식 등 분야별 협력사와의 간담회를 순차적으로 이어갈 예정이다. 내년 5월까지 다양한 공종에 걸쳐 간담회를 개최함으로써 전사적 차원의 상생 경영을 실현한다는 계획이다.

임진규 ㈜한화 건설부문 외주구매실장은 “공정거래와 노동안전에 대한 사회적 관심이 그 어느 때보다 높은 상황”이라며 “현장의 목소리를 가까이에서 듣고 함께 성장할 수 있는 건강한 협력 문화를 만들어가겠다”고 전했다.