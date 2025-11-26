‘더 원 클럽 포 크리에이티비티’ 주관 시상 한국 기업 처음으로 수상 영예 현대차 ‘밤낚시’ 캠페인 결정적 영향

[헤럴드경제=박지영 기자] 이노션은 글로벌 크리에이티브 단체 ‘더 원 클럽 포 크리에이티비티(The One Club for Creativity)’가 주관한 ‘2025 원 아시아(ONE Asia Creative Awards)’에서 한국 최초로 ‘올해의 에이전시(Agency of the Year)’에 선정됐다고 26일 밝혔다. 원 아시아 어워드 출범 후 국내 에이전시가 해당 타이틀을 얻게 된 것은 처음이다.

이노션의 수상에는 현대자동차와 함께 진행한 ‘밤낚시’ 캠페인의 활약이 결정적이었다. 이 캠페인은 브랜디드 엔터테인먼트 및 크리에이티브 효과성 부문에서 각각 최고상(Best of Discipline)을 포함해 금상 2개, 은상 4개, 동상 2개, 메리트 2개 등 총 12관왕을 기록했다.

전체 출품작 중 가장 높은 평가를 받아 ‘올해의 최고 캠페인(Highest Ranked Work)’에도 선정되기도 했다. 자사 CSR 프로젝트 ‘안전목욕탕’ 또한 동상 1개와 메리트 2개를 수상하며 의미 있는 성과를 더했다.

이 같은 정합 성과를 바탕으로 이노션은 2025 원 아시아 크리에이티브 랭킹 1위에 오르며 최종적으로 ‘올해의 에이전시’ 타이틀을 거머쥐었다. 그동안 해당 타이틀은 BBDO, 레오버넷, 오길비 등 글로벌 대형 네트워크 에이전시가 차지해온 만큼, 이노션의 수상은 한국 광고계 위상을 한 단계 끌어올렸다.

이노션 관계자는 “아시아 지역에서 가장 권위 있는 크리에이티브 어워즈 중 하나인 원 아시아에서 최고 성과를 달성한 것은 글로벌 경쟁 속에서도 이노션의 전략적 크리에이티브 모델이 강력한 경쟁력을 갖추고 있음을 보여주는 증거”라고 말했다.

김정아 이노션 대표이사는 “이번 수상은 한국 크리에이티브의 글로벌 경쟁력을 다시 한 번 입증한 자리”라며 “브랜드와 사회에 지속 가능한 가치를 제공하는 크리에이티브를 통해 글로벌 무대에서 이노션의 위상을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

2020년 출범한 원 아시아는 아시아 각국의 크리에이티브 역량 강화를 목표로 매년 개최되는 대표 광고·크리에이티브 어워즈다. 주최기관 더 원 클럽 포 크리에이티비티는 더 원 쇼(The One Show), ADC 애뉴얼 어워즈(ADC Annual Awards) 등 세계 최고 권위의 시상식을 운영하는 글로벌 비영리 단체로, 국제 크리에이티브 산업 전반에 큰 영향력을 미치고 있다.