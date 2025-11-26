설계공모 당선작과 입상작 공개…사진전 등 풍성한 볼거리 마련 대강당, 열린 북카페, 공유주방, 주차장 등 주민 편의시설 대폭 확충

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 영등포구 신청사 밑그림이 공개된다.

영등포구(구청장 최호권)는 12월 10일 오후 2시 30분 영등포 아트홀에서 ‘영등포구 통합 신청사 건립 주민설명회’를 열고, 추진 경과와 설계안을 주민들에게 공유한다.

이번 설명회에서는 ▷경과보고 ▷설계안 설명 ▷질의응답 등이 진행되며, 향후 건립될 신청사에 대한 주민 의견을 듣는 소통의 장이 마련된다.

영등포구청사는 1976년 준공돼 50여 년이 지난 노후 건축물로, 현재 서울시 25개 자치구 중 가장 늦게 신청사 건립을 추진 중이다. 앞서 구가 실시한 구민 설문조사에서도 응답자 71%가 ▷본관과 별관의 이원화 ▷시설 노후화 ▷주차 공간 부족 등을 이유로 신청사 건립 필요성에 공감한 것으로 나타났다.

이에 구는 2023년부터 타당성 조사, 투자심사, 공공건축심의, 도시관리계획 결정 등 사전 행정 절차를 차근히 밟아왔다. 이어 지난 10월 30일 국제설계공모 당선작을 발표하며 사업 추진에 속도를 내고 있다.

통합 신청사는 현재 당산근린공원에 새로 건립해 이전한 뒤 기존 구청사를 철거하고 그 자리에 공원을 재조성하는 방식으로 추진된다. 이를 통해 구민 불편을 최소화하고, 임시청사 비용 절감 효과도 기대된다.

현 당산근린공원 부지 일부에는 지하 5층~최대 지상 20층, 연면적 5만8817.45㎡ 규모로 구청과 구의회가 들어서고, 현 주차문화과 자리에는 지하 1층~지상 11층, 연면적 1만3441.09㎡ 규모의 보건소가 신축된다. 신청사가 완공되면 기존 청사 부지는 당산근린공원으로 새롭게 조성된다.

또, 신청사 내부에는 대강당, 영등포의 서재(열린 북카페), 공유주방, 휴식공간, 넓은 주차장 등 주민이 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간을 확충해 주민 편의와 지역 커뮤니티 기능을 강화할 계획이다.

주민설명회 당일과 다음 날에는 영등포 아트홀 2층 전시실에서 국제설계공모 당선작 모형과 설계도판이 공개되며, 입상작 설계도판도 함께 전시된다. ‘영등포의 과거, 현재, 미래 100년’을 주제로 한 사진전도 열려 다양한 볼거리를 제공할 예정이다. 주민설명회와 관련한 문의사항은 구청 미래공간과로 하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 설명회는 앞으로 신청사를 이용하게 될 주민들과 다양한 의견을 나누는 의미 있는 자리”라며 “주민들과의 지속적인 소통의 자리를 마련해 주민 누구나 부담 없이 찾고 이용할 수 있는 주민친화적 열린 공간으로 조성하겠다”고 전했다.