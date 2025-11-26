정부부처 SNS 부문 대상에 이어…디지털 소통 역량 입증 파격적 패러디 화제…국민 눈높이 맞춤형 콘텐츠 호평

[헤럴드경제=최은지 기자] 중소벤처기업부가 디지털 소통 분야에서 대외적으로 우수성을 인정받았다.

중기부는 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하는 ‘2025 올해의 SNS’에서 정부부처 유튜브 부문 최우수상을 수상했다고 26일 밝혔다. 지난 10월 ‘대한민국 SNS 대상’ 정부부처 부문 대상 수상에 연이은 쾌거로, 올해에만 SNS 분야 ‘2관왕’을 달성하며 독보적인 디지털 소통 역량을 인정받았다.

중기부 유튜브 채널의 대표 흥행 요인은 ‘친근한 브랜드 콘텐츠’(머니포차), ‘쌍방향 소통형 해설’(보도 또 보고), ‘파격적인 밈 패러디’ 등 ‘3박자’를 갖춘 콘텐츠 라인업이다.

‘머니포차’는 포장마차에서 수다를 떠는 듯한 편안한 대화 콘셉트로 호평을 받고 있다. 정책 담당자가 직접 출연해 정책을 해설해 주는 방식으로 콘텐츠에 대한 신뢰도를 높이고 있다. 해당 시리즈는 평균 조회수 10만회, ‘좋아요’ 300여개를 기록하며 공감과 참여를 이끄는 소통 창구로 자리 잡았다.

딱딱한 보도자료를 쉽고 재미있게 풀어주는 ‘보도 또 보고’ 시리즈도 주목받았다. 16년 차 중기부 직원(사무관)이 직접 출연해 전문적인 내용을 알기 쉽게 설명하며, 시청자의 질문 댓글을 후속 영상에서 답변하는 국민 참여형 운영 방식을 도입해 재방문을 유도하는 등 높은 충성도를 확보했다.

특히 화제가 된 것은 내수 촉진을 위한 ‘동행축제’ 홍보 영상인 ‘Sea of Love 2025’다. 인기 유튜브 채널 ‘피식대학’이 인기 가수 노래를 패러디한 것을 다시 재치 있게 패러디한 이 영상은 공무원의 ‘B급 감성’ 연출로 큰 웃음을 선사했다. 해당 영상은 조회수 80만회(인스타 63만, 유튜브 17만회), 좋아요 약 3000개(인스타 2200개, 유튜브 890개)를 기록했고, 누리꾼들은 “이거 양주하고 충주시 배틀해도 되겠어요”, “정말 다들 왜 이렇게 열심히 사시는 거예요”라며 중기부의 유쾌한 변신에 환호를 보냈다.

중기부 대변인실 관계자는 “이번 2관왕 달성은 정책을 일방적으로 알리는 것을 넘어, 국민이 즐기고 참여할 수 있는 콘텐츠를 만들기 위해 끊임없이 시도한 결과”라며 “앞으로도 트렌드를 접목한 참신한 기획으로 국민에게 가장 친근하게 다가가는 부처가 되겠다”고 밝혔다.