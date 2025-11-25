25~39세 미혼남녀 500명 설문 ‘연인 사이 금전 거래 가능액은?’ 男 439만원·女 290만원, 인식 차

[헤럴드경제=한지숙 기자] 연인 사이 금전 거래에 대한 남녀 인식 차이가 뚜렷한 것으로 나타났다. 연인에게 빌려줄 수 있는 금액의 정도가 남자와 여자 간에 150만원 가량 크게 차이났다.

25일 결혼정보회사 가연이 25~39세 미혼 남녀 500명을 대상으로 실시해 최근 발표한 ‘하반기 연애 인식 조사’ 결과에서다.

이를 보면 만난 기간과 관계없이 돈을 빌려줄 수 없다고 선을 긋는 응답자가 전체의 37%로 적지 않았다. ‘돈을 빌려줄 수 있다’고 답한 이는 58.8%였다.

특히 남녀의 인식 차이가 드러났다. ‘돈을 빌려줄 수 있다’고 한 남성은 전체 남성의 66.4%였지만, 여성은 51.2%만 같은 답을 내놨다. 반대로 ‘빌려줄 수 없다’고 한 응답은 여성(44%)이 남성(30%)보다 높았다.

‘빌려줄 수 있다’고 답한 이들의 이유로는 ‘결혼을 약속한 사이라면 가능’이라는 응답이 30.8%로 가장 많았다. 이어 ‘만난 기간이 오래됐을 경우 가능’(19.4%), 만난 기간이 짧아도 빌려줄 수 있다(8.6%) 순이었다.

‘빌려줄 수 없다’고 한 이들의 이유로는 ‘어떤 이유든 상대와 돈거래를 하고 싶지 않아서(64.9%)’가 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘계산적인 관계가 되는 게 싫어서(24.9%)’ ‘여윳돈이 없어서(4.9%)’ ‘혹시라도 돌려받지 못할까 봐(4.3%)’ 순으로 나타났다.

금전 거래가 가능하다고 밝힌 평균 금액은 372만9800원이었다. 남성은 439만1200원, 여성은 290만3100원으로 약 149만원 차이 났다.

연령대별로 20대 320만4100원, 30대 398만9000원 등 연령이 높을 수록 빌려 줄 수 있는 금액도 높아졌다.

가연 관계자는 “연인 사이 금전 거래는 애정의 깊이를 판단하는 기준으로 삼아선 안 된다”며 “필요할 경우 대화를 통해 서로 납득할 수 있는 기준을 마련하고, 분쟁을 막기 위해 문서화 등 기본적인 장치를 갖추는 것이 도움이 된다”고 조언했다.

이번 조사는 지난 6월 오픈서베이를 통해 이뤄졌으며, 신뢰수준 95%, 표본오차는 ±4.38%포인트다.