셀트리온, 美 생산-판매체계 구축 첨단전략산업 우대지원 프로그램

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 셀트리온의 미국 일라이 릴리 생산시설 인수를 위해 3500억원의 금융을 제공한다고 25일 밝혔다.

이번 금융지원을 통해 셀트리온은 세계 최대 의약품 시장인 미국 내 생산과 판매체계를 일괄 구축할 수 있게 됐다.

셀트리온은 앞서 일라이 릴리 바이오의약품 공장을 4600억원 규모에 인수하는 계약을 체결한 바 있다.

수은은 국내 바이오 기업을 지원하기 위해 첨단전략산업 우대지원 프로그램 등 이른바 ‘K-바이오’의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 지원하고 있다.

수은 관계자는 “셀트리온은 이번 생산시설 인수를 통해 통상 갈등, 물류 대란과 같은 위험요소에서 벗어나 안정적인 공급망을 구축하고 현지 판매 저변을 확대해 나갈 수 있을 것”이라며 “‘앵커-바이오텍(주도적 대기업-혁신적 바이오 벤처)’ 동반성장에도 노력해 관련 산업 생태계 육성에도 기여할 것으로 기대된다”고 전했다.