정성홍 전 전교조 지부장, 광주교육감 선거 출마 선언

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 정성홍 전 전국교직원노동조합 광주지부장은 25일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 내년 광주시교육감 선거 출마를 선언했다.

정 전 지부장은 “지금 광주교육은 아이들을 서열화하고 가정의 경제력을 시험하며 교사에게는 불신과 과부하를 요구하고 있다”며 “광주교육은 거듭나야 하며 광주가 대한민국 교육의 길을 밝혀야 한다”고 밝혔다.

정 전 지부장은 “‘광주교육을 광주답게’를 실현할 강한 의지와 절박한 마음으로 교육감 선거 출마를 결심했다”며 ‘모두가 빛나는 무등교육 위해 광주교육 광주답게’를 표어로 3대 전략·10대 핵심과제를 공약으로 내놓았다.

3대 방향은 나다움을 찾는 행복교육, 학교 구성원 모두가 존중받는 안심교육, 광주시민과 함께하는 동행교육을 제시했다.

10대 과제로는 기초학력 전담제 확대, 학업 중단 학생을 위한 광주형 전환학교 설립, 전국 최고 수준의 급식 맛집 실현, 교육민원 창구 단일화, 적정수업시수 보장, 비정규직 처우 개선, 광주교육 일자리 1만개 창출, 타운홀 미팅 정례화, 시민참여 기반 아시아 평화학교 설립을 내놓았다.

36년간 중등학교 평교사를 지낸 정 전 지부장은 광주교육희망네트워크 공동대표, 5·18민중항쟁기념행사위원회 행사위원 등을 역임했다. 지난 광주교육감 선거에서 21.86%의 득표율로 3위를 차지했다.