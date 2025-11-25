부사장 2명, 상무 6명 등 총 8명 승진

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전기가 25일 2026년 정기 임원 인사를 실시했다.

삼성전기는 부사장 2명, 상무 6명 등 총 8명이 승진했다고 밝혔다.

삼성전기 관계자는 “글로벌 경영 불확실성 돌파와 지속 성장에 필요한 1등 제품·기술력 확보를 위해 성과주의 원칙을 바탕으로 전문성 및 성과 창출 역량이 검증된 인재 중심으로 리더십 보강을 단행했다”고 말했다.

또한 “MLCC, 인덕터, 패키지기판, 카메라모듈용 렌즈 등 주요 사업에서 기술·시장 변화 대응과 차별화된 제품개발을 이끌 인재를 고르게 선발하였고, 고객 중심의 기술·품질 경쟁력 강화를 이끌 리더들도 적극 중용했다”고 설명했다.

아울러 “제조개발 각 부문별로 성과 기여가 크고 성장 잠재력을 갖춘 젊고 유능한 리더를 부사장으로 발탁, 지속 성장의 기틀을 마련코자 했다”고 덧붙였다.

삼성전기는 이날 정기 임원인사를 마무리하고, 빠른 시일내 임원 업무위촉 및 조직개편을 실시할 예정이다.

▶부사장 승진 (2명)

김현우 이충은

▶상 무 승진 (6명)

나준보 신승일 양우석 양진혁 정중혁 허재혁