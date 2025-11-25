‘생활금융’ 전략 구체화

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 글로벌 외식 브랜드 맥도날드 코리아와 업무협약을 맺었다고 25일 밝혔다.

지난 24일 중구 하나은행 본점에서 열린 협약식에는 이호성 하나은행장과 김기원 맥도날드 코리아 대표이사를 비롯해 양사 임직원들이 참석했다. 금융과 라이프스타일 브랜드를 결합한 고객 경험 창출, ESG(환경·사회·지배구조) 기반 금융상품 공동 개발 등 다양한 협업 방안을 논의했다.

하나은행은 이번 협약을 통해 금융 서비스의 본질인 ‘혜택’과 ‘가치’를 손님의 일상 속 경험으로 확장하고, 일상생활 속 대표 브랜드인 맥도날드와 시너지를 바탕으로 ‘생활금융’ 전략을 구체화할 방침이다.

우선 하나은행과 맥도날드 코리아는 ▷금융상품·서비스 출시에 맞춘 맥도날드 모바일 쿠폰과 해피워크 티켓 제공 ▷양사의 내부 매체를 활용한 공동 광고와 홍보 진행 등 금융과 비금융 영역을 융합한 전략적 협업을 추진할 방침이다.

또한 양사는 기부문화 활성화를 위해 ESG 특화 금융상품 공동 개발에도 협력한다. 오는 12월 ‘행운기부런 적금’ 상품을 출시할 계획이다. 적금 만기 시 손님이 선택한 일정 금액을 기부하는 상품이다. 가입 조건에 따라 총 6만 개의 맥도날드 쿠폰을 상품 가입자와 행사 참여자에게 지급한다.

이호성 행장은 “이번 협약은 글로벌 브랜드 맥도날드와 함께 금융을 생활의 영역으로 확장하고, 손님에게 즐거움과 가치를 동시에 제공하는 의미 있는 시도”라며 “하나은행은 다양한 산업과의 협업을 통해 ESG 실천과 손님 경험 혁신을 지속하고, 손님 편의성 증대를 위한 생활금융 생태계 조성에도 힘쓸 계획”이라고 말했다.