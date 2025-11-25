[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 ‘제23회 대구음식산업박람회’와 ‘2025 대구커피&카페페스타’가 27∼29일 엑스코 서관에서 동시에 열린다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 대구의 특색 있는 맛과 최신 외식 트렌드, 커피·카페 문화를 한자리에서 선보인다.

대구음식산업박람회는 외식업소 170개 사가 200개 부스를 통해 찜갈비 등 대구 대표 먹거리부터 세계 여러 음식까지 한자리에서 소개한다.

대구10미(味)관을 비롯해 명품한식관, 먹거리골목관, 밀키트관, 찰떡궁합관, 세계관, 빵지순례관 등 다양한 전시관이 운영된다.

또 비즈니스관에서는 우수식품 구매·수출상담회가 진행되며, 숨은 요리 실력자를 발굴하는 요리 및 제과·제빵 경연대회도 펼쳐진다.

대구커피&카페페스타는 80개 업체가 참여해 200개 부스에서 대구의 커피 문화를 소개하는 다양한 콘텐츠와 체험 프로그램을 선보인다.

콜롬비아 등 커피 산지 국가가 참여하는 글로벌커피관을 비롯해 비즈니스 산업관, 대구커피빈헌터스관, 대구커피특별관 등이 운영된다.

또 커피 향미 감별 능력을 겨루는 대회인 ‘대구 컵 테이스터스 챔피언십(DCTC)’가 열려 결승 진출자에게는 내년 3월 서울에서 열리는 전국대회 출전을 지원해준다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “이번 행사를 통해 대구 음식산업의 성장 기반을 더욱 확고히 하고 지역경제 활성화와 글로벌 교류 확대에 기여할 것”이라며 “대구의 고유한 음식과 커피 문화를 널리 알리고, 더 많은 관광객이 대구를 찾는 계기가 되길 바란다”고 말했다.