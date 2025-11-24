[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대와 경북IT융합산업기술원(원장 윤칠석)이 인공지능(AI) 분야 공동 연구개발과 지역 디지털혁신 생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 연구 역량과 기술 인프라를 결합해 지역의 미래 성장동력을 확보하고 디지털 전환, AI 중심의 교육·산업 생태계를 강화하기 위한 것이다.

지난 19일 영남대 본관 대회의실에 열린 협약식에는 영남대 최외출 총장을 비롯해 김삼수 산학연구부총장, 김종수 산학협력단장 등 주요 보직자가 참석했다.

경북IT융합산업기술원에서는 윤칠석 원장과 김대년 ICT연구본부장 등 관계자들이 함께해 협력 의지를 다졌다.

이번 협약을 통해 양 기관은 AI·데이터사이언스·고성능 컴퓨팅 기반 공동 연구개발 협력, 공공기관·지역 AI 공공 서비스 제공을 위한 산학공동 프로젝트 발굴, GPU 인프라 지원 등 AI 공동협력 지원, AI 교육 혁신 및 글로벌 인재 양성, 경북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 구축 및 AI 중심 글로컬대학 사업 추진을 위한 상호 협력 등 다양한 분야에서 실질적인 공동 협력을 추진한다.

특히 경북IT융합산업기술원이 보유한 GPU 인프라를 활용한 산학 협력은 지역 기업의 AI 적용 역량 강화와 인공지능 기반 기술 지원에 중요한 기반이 될 것으로 기대된다.

최외출 영남대 총장은 “앞으로도 양 기관이 힘을 모아 AI 기반 교육혁신과 지역기업과의 실질적인 협력을 확장해 세계 무대에서 활약할 글로벌 AI 인재를 양성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.