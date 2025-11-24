[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 2026년도 본예산안을 올해 본예산 1조 3976억 원보다 781(5.6%)억원 증가한 1조 4757억원으로 편성해 시의회에 제출했다고 24일 밝혔다.

일반회계는 전년 대비 800억 원(6.5%) 증가한 1조 3080억원, 특별회계는 19억원(△1.1%) 감소한 1677억원 규모로 편성됐다.

자체 수입인 지방세와 세외수입은 2516억원으로 올해(2428억원)보다 3.6% 증가할 것으로 전망되며 지속적인 국가 투자예산 확보 노력과 부처와의 긴밀한 협력을 통해 국고보조금 등 이전수입이 증가하여 전체 예산 규모는 확대됐다.

주요 사업으로는 대구권 광역철도(대경선) 운영지원(22억원), 대구 도시철도 1호선 하양 연장 구간 위탁 운영(100억원), 진량 하이패스 IC설치(55억원), 하대 ~ 옥천 간 도시계획 도로 개설(95억원), 경산 지식산업지구 진입도로 개설(33억원) 등을 편성했다.

또 경산지식산업센터 건립(79억원), 기업 투자 지원금(106억원), 중소기업 운전자금(30억원), 중소기업 육성 기금(12억원), 소상공인 지원(특례 보증·카드수수료·공공 배달앱·아이 보듬·새바람 체인지업·일반음식점시설개선)(43억원) 등을 반영했다.

그 외 청소년 수련관 건립(98억원), 경산역 안전 골목길 미관사업 등 주민 참여 예산(25억원), 글로컬 대학 및 RISE 사업 지원(78억원), 자인 노인복지관 건립(64억원), 기초연금 및 경로당 운영지원 (1490억원), 노인 일자리 및 노인 맞춤 돌봄(293억원) 등을 편성했다.

이번 2026년도 예산안은 경산시의회 각 상임위원회와 예산결산위원회 심의를 거쳐 다은달 18일 최종 확정될 예정이다.

조현일 경산시장은 “내년도 예산안은 한정된 재원을 효율적으로 배분하기 위해 시민 불편 사항을 신속하게 해결하는 예산을 최우선 반영했다“며 ”28만 시민 행복과 미래 투자로 시민 삶이 더 나아지는 내일이 더 설레는 도시 경산을 만들겠다”고 말했다.