[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 조기취업반도체대학원은 지난 14일부터 15일까지 구미 호텔금오산에서 ‘G-반도체공정설비학과 제2회 학술세미나’를 개최했다.

이번 세미나는 G-반도체공정설비학과 2·3기 재학생과 지도교수, 대학 관계자 등 50여명이 참석했다.

반도체 산업 동향에 대한 이해를 넓히고 구성원 간 연구 교류를 강화하기 위해 마련됐다.

세미나에서는 △반도체 산업 트렌드 △R&D 기획 및 기술사업화 전략 등 산업 전반을 조망하는 초청 특강이 진행됐다.

현장에서 체감되는 변화와 다양한 사례가 공유되며 참가자들은 반도체 산업의 흐름을 더욱 명확히 이해하는 시간을 가졌다.

또 학위청구논문 본논문 발표와 심사가 함께 진행돼 발표자들은 연구 배경과 결과를 설명하고 심사위원 및 청중의 질의에 답했다.

참석자들은 각 연구가 반도체 공정・장비 분야의 실제 문제와 어떻게 연결되는지 확인하며 높은 관심을 보였다.

이어 직장인의 일・생활 균형을 주제로 한 실무 특강이 진행돼 학생들은 향후 직무 환경을 보다 현실적으로 이해하는 기회를 가졌다.

박현수 조기취업반도체대학원 단장은 “이번 세미나는 산업·연구·경력 개발을 통합적으로 경험할 수 있는 자리였으며, 교육 프로그램의 실효성을 한층 강화하는 계기가 됐다”고 말했다.