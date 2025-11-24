“국민연금 수익성·외환시장 안정, 두 목표 달성”

[헤럴드경제=양영경 기자] 외환당국이 국민연금과 함께 외환시장 안정을 위한 공조 체계를 본격 가동했다. 최근 원/달러 환율이 1470원을 넘어 고공행진을 이어가자, 외환시장 수급의 주요 축인 국민연금과의 협력이 필요하다고 판단한 데 따른 것으로 풀이된다.

기획재정부는 24일 언론 공지를 통해 “기재부와 보건복지부, 한국은행, 국민연금이 국민연금의 해외투자 확대 과정에서 나타나는 외환시장 영향 등을 점검하기 위한 4자 협의체를 구성했고, 첫 회의를 열었다”고 발표했다.

이는 구윤철 부총리 겸 기재부 장관이 지난 14일 이창용 한국은행 총재 등과 긴급 시장점검회의를 가진 자리에서 “국민연금 등 주요 수급 주체와 긴밀히 논의하겠다”고 밝힌 이후 열흘 만에 나온 후속 조치다.

기재부는 “앞으로 협의체에서는 국민연금의 수익성과 외환시장 안정이라는 두 목표를 조화롭게 달성할 수 있는 방안을 논의할 것”이라고 설명했다.

앞서 정은경 보건복지부 장관도 이날 정부서울청사에서 열린 제6차 국민연금기금운용위원회 모두발언에서 “기금운용본부는 국민연금의 수익성과 안정성을 지키기 위해 시장에 대한 면밀한 분석을 바탕으로 기민하게 대응해 주시기를 바란다”고 당부했다.

정부는 국민연금의 대규모 해외 투자 과정에서 발생하는 달러 수요가 구조적으로 환율 상승 압력을 높이고 있다고 판단하고 있다. 이에 따라 보건복지부와 국민연금을 4자 협의체에 참여시킨 것은 자본시장의 ‘큰손’인 국민연금을 외환시장 안정 전략에 적극 활용하겠다는 뜻으로 해석된다.

첫 회의에서는 국민연금의 해외투자가 외환시장 수급에 미치는 변동성을 완화하는 방안이 중점적으로 논의된 것으로 알려졌다. 일부에서는 국민연금이 보다 적극적으로 환헤지를 확대하는 방안, 이른바 ‘전략적 환헤지’나 한국은행과의 외환스와프 계약 연장 등이 논의될 가능성도 제기된다.

다만, 국민연금을 환율 안정 수단으로 활용하려는 움직임이 현실화될 경우 국민의 노후자산 운용에 부정적 영향이 미칠 수 있다는 우려도 제기될 것으로 보인다.