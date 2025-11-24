[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 오는 27일 오후 7시, 한성백제박물관 한성백제홀에서 ‘제11회 해피오케스트라 정기연주회’를 개최한다.

해피오케스트라는 구립 마천청소년센터가 2014년 창단한 아마추어 오케스트라이다.

현재는 바이올린, 첼로, 트럼펫 등 악기를 연주하는 초등학생 40여 명이 활동 중이다.

제11회 정기연주회는 ‘The New Best ONE’을 주제로 그간의 음악적 성취를 돌아보고 새로운 도약을 향한 희망의 메시지를 전한다.

송파구립청소년교향악단 박정덕 지휘자의 지도 아래, 바이올린, 첼로, 플룻, 트럼펫 등 다양한 파트의 해피오케스트라 단원들이 함께 총 9곡의 아름다운 하모니를 선보일 예정이다.

공연 관람은 무료이며, 당일 18시 30분부터 선착순 입장 가능하다. 단체 관람을 희망하는 기관은 마천청소년센터 청소년성장팀으로 사전 신청하면 된다.

서강석 송파구청장은 “이번 정기공연을 통해 청소년들의 그간 노력이 아름다운 선율로 꽃피우는 시간이 되길 바란다. 단원들이 열심히 준비한 만큼 많은 구민들의 응원과 관심을 부탁드린다”며, “앞으로도 송파구 청소년들이 음악을 통해 자신감과 성취감을 키울 수 있도록 다양한 문화예술 지원사업을 확대해 나가겠다”고 전했다.