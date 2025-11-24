“전체 국정 흐름 속에서 하는 것”…서울시장 출마엔 “생각 없다고 말했다” 항소포기 논란엔 “대통령 관여 없었기에 시비 자체가 안 맞아” “내란재판 국민 불안 커…사법 관련 역할하는 분들, 국민 눈높이 판단 필요 시점”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 24일 더불어민주당 차기 대표 도전 가능성에 대한 질문에 “임명권자가 있기 때문에 총리가 앞으로 뭘 하고 그러는 건 마음대로 다 하지 못한다”고 말했다.

김 총리는 이날 유튜브 방송 ‘매불쇼’에 출연해 이같이 밝히며 “전체 국정의 흐름 속에서 하는 것”이라고 설명했다.

김 총리는 그러면서 “그래서 제가 ‘뭘 하고 싶다, 아니다’ 얘기하는 건 좀 (선을) 넘어서는 얘기 같다”고 덧붙였다.

당 대표 출마와 관련한 논의는 현재 전혀 없는 상황이냐는 이어지는 질문에 김 총리는 웃으며 “제가 농반진반으로 ‘총리를 오래 시켜줬으면 좋겠다’고 말하는데, 그게 모든 것이 다 제 마음대로 되는 것 아니기 때문”이라고 답했다.

이어 “기본적으로 총리가 정치적으로 그다음을 생각한다는 자체가 좀 안 맞는 것 같다”고 했다.

다만 김 총리는 내년 서울시장 출마설에 대해서는 “제가 별로 생각이 없다는 얘기를 이제는 입이 민망할 만큼 여러 번 했다”고 강조했다.

최근 오세훈 서울시장의 사업에 계속 대립각을 세우는 것을 두고는 “종묘와 한강, 광화문은 서울시만의 문제가 아니다”라며 “대통령께서 국정의 핵심으로 ‘안전·경제·질서’를 제시하며 안전을 제일 먼저 챙기라고 했기 때문에 한강버스의 안전 문제를 짚지 않을 수 없었다”고 설명했다.

김 총리는 ‘헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)’ 활동을 둘러싼 논란에 대해서는 “압도적 다수의 공무원과는 상관이 없고, 일부 권력 부처의 고위직과 관련한 부분이 있을 수 있는 정도”라며 “혹시라도 악용될 우려가 있다면 0.1%라도 (그런 우려를) 없애기 위해 절제해서 해야 한다”고 말했다.

그는 ‘원칙과 절제’를 키워드로 제시하며 “정말 문제가 있다면 원칙에 따라 짚되, 대상 기간이나 내용 및 다루는 방식 등에서는 절제를 갖추는 게 좋다”고 강조했다.

그러면서 “대통령도 저도 최대한 빨리 내란을 청산하고 국력을 모아 경제를 살리고 성장·도약하자는 소망”이라며 “처음부터 가급적 신속하고 절제되게 정리하겠다는 생각”이라고 전했다.

대장동 사건 항소 포기 논란 및 집단 반발한 검사장들에 대한 징계 논의와 관련해서는 “우선 대통령이나 누군가의 관여 자체가 없었기 때문에 존재하지 않는 것에 대해 시비하는 것 자체가 맞지 않는다”며 “징계 여부는 법무부 차원의 고민이 있을 것”이라고 말했다.

김 총리는 이어 “내란과 관련한 재판 등에 대해 국민이 갖는 불안함이 크다”며 “폭넓은 의미에서 사법 관련 역할을 하는 분들이 국민의 눈에서 판단하는 것이 굉장히 필요한 시점”이라고 덧붙였다.