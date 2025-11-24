外人, 장초반 순매수서 장중 ‘팔자’로 전환 삼성전자는 상승…9.6만원대 복귀 우크라 전쟁 종식 가능성에 재건주 강세, 방산주는 하락

[헤럴드경제=신동윤 기자] 장 초반 순매수세를 보이다 장중 ‘팔자’세로 돌아선 외국인 투자자의 움직임에 코스피 지수가 3840대에서 하락 마감했다.

24일 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 7.20포인트(0.19%) 내린 3846.06에 장을 마쳤다. 직전 거래일(21일) 3.79% 급락한 데 이어 이틀 연속 하락세다.

지수는 전장보다 61.90포인트(1.61%) 오른 3915.16으로 출발해 장 초반 3917.16까지 올랐으나 장중 상승폭을 줄이다 장 막판 하락세로 돌아섰다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장 대비 1.5원 오른 1477.1원을 나타냈다. 환율은 전날보다 3.6원 내린 1472.0원에 거래를 시작했으나 장중 상승세로 돌아섰다.

유가증권시장에서 개인과 외국인이 각각 4528억원, 4242억원 매도 우위를 보이며 지수를 끌어 내렸다. 기관은 8965억원 순매수하며 지수 하단을 지지했다.

외국인은 장 초반 코스피 시장에서 순매수세를 보였으나 장중 ‘팔자’로 돌아섰다. 다만 매도 규모는 직전 거래일(21일·2조8230억원) 대비 줄었다. 외국인은 코스피200선물시장에서는 8896억원 순매수했다.

이날 국내 증시는 12월 미국 기준금리 인하 기대에 상승한 뉴욕 증시에 덩달아 상방 압력을 받았다.

존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행 총재가 “정책 기조를 중립 범위에 더 가깝게 이동시키기 위해 가까운 시일 내에 연방기금금리 목표 범위를 추가 조정할 수 있다고 본다”고 발언, 매수세를 자극했다.

직전 거래일 코스피 낙폭이 컸던 데 따른 저가 매수세가 유입되며 장 초반 지수는 3900선을 넘어서며 4000선 회복을 눈앞에 두는 듯했다.

그러나 오는 25일 저녁 미국 9월 생산자물가지수(PPI) 공개를 앞둔 경계감이 커진 가운데 외국인이 장중 순매도세로 돌아서면서 지수는 상승폭을 줄였다.

원/달러 환율이 장중 상승 전환한 점도 외국인의 투자심리를 위축시킨 것으로 풀이된다.

이경민 대신증권 연구원은 “코스피는 장 초반 지난주 말 미국 증시 회복세를 반영해 상승 출발했으나, 오후 장에서 외국인의 순매도 전환과 함께 초반 상승폭을 반납했다”고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(2.00%)가 9만6000원대를 회복한 반면 SK하이닉스(-0.19%)는 하락해 반도체 대형주의 희비가 엇갈렸다.

미국과 우크라이나가 우크라이나-러시아 전쟁을 끝내기 위한 ‘평화 프레임워크’를 마련했다는 소식에 두산밥캣(5.52%), HD현대건설기계(5.64%), HD현대인프라코어(4.22%) 등 우크라이나 재건주가 나란히 올랐다.

반면 현대로템(-4.27%), 한화에어로스페이스[012450](-1.61%), 한화시스템[272210](-2.47%) 등 방산주는 우크라이나 종전 가능성에 줄줄이 내렸다.

업종별로 보면 금속(-2.55%), 화학(-1.68%), 제약(-0.94%) 등이 내렸으며 증권(0.85%), 전기전자(0.44%), 통신(1.09%) 등은 올랐다.

코스닥지수는 전장보다 7.51포인트(0.87%) 내린 856.44에 장을 마쳤다.

지수는 전장보다 9.35포인트(1.08%) 오른 873.30으로 출발해 하락 전환했으나 장중 내림폭을 축소하며 잠시 상승세로 돌아섰다. 그러다 장 후반 다시 낙폭을 키웠다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 402억원, 307억원 순매도했으며, 개인은 647억원 매수 우위를 보였다.

알테오젠(-2.59%), 에코프로(-4.44%), 에이비엘바이오(-3.19%), 펩트론(-15.18%), 리가켐바이오(-3.70%) 등이 내렸다.

에코프로비엠(0.22%), 레인보우로보틱스(0.14%), 보로노이(0.64%) 등은 상승했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 20조9850억원, 7조5690억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 6조7617억원이다.