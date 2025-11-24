[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포시는 감정4지구의 도시개발사업 보상계획에 대한 공고 및 열람을 24일부터 12월 8일까지 15일간 실시한다.

보상 대상물은 전체 22만1255㎡ 238필지이며 이 중 국·공유지 71필지, 사유지 167필지, 건축물은 243동 등이 해당한다.

사업구역 내 소유자 및 관계인은 열람 기간동안 신분증을 지참해 ㈜감정4지구도시개발 사무실 또는 김포시청 미래도시건설과를 방문하거나 김포시 홈페이지, 사업시행자 홈페이지를 통해 열람할 수 있다.

이의가 있는 경우 이의 신청서를 서면, 등기우편, FAX 등으로 제출하면 된다.

사업시행자인 ㈜감정4지구개발은 이번 보상계획 공고를 시작으로 보상의견 수렴, 감정평가사 선정, 협의 보상 등의 절차를 순차적으로 진행할 예정이다.

김포시는 이번 보상계획 열람공고 이후 보상협의회를 구성해 지역주민들의 보상피해가 발생하지 않도록 시민의 의견을 수렴할 계획이다.

감정4지구 도시개발사업은 감정동 598-11번지 일대 22만1255㎡ 규모로 2605세대(6252인)를 수용할 수 있는 주거용지와 공원 등 기반시설이 조성될 계획이다. 2027년 12월 31일 완료를 목표로 하고 있다.