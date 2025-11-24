[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학기술한림원은 ‘제5회 암젠한림생명공학상’ 수상자로 차세대과학자 부문 김상우 교수(연세대), 박사후연구원 부문 부성호(KAIST)·오형철(연세대) 박사를 선정했다고 24일 밝혔다.

올해 5회째를 맞이하는 암젠한림생명공학상은 생명과학·생명공학 분야에서 뛰어난 연구성과를 낸 국내 젊은 연구자를 발굴, 포상함으로써 연구 의욕을 고취하고 생명공학 분야 발전에 기여하고자 암젠코리아와 한림원이 2021년 공동으로 제정한 상이다.

시상은 만 45세 이하 연구자를 대상으로 하는 ‘차세대과학자’(1인·상금 4천만원)와 국내 연구기관의 신진(비전임) 연구자를 대상으로 하는 ‘박사후연구원’(2인·상금 각 1천만원) 등 2개 부문에서 총 3인을 선정하여 상패와 상금을 수여한다.

차세대과학자 부문 수상자 김상우 교수는 생명정보학ㆍ유전체학 분야에서 기초·응용 측면 모두에서 두각을 나타내고 있다.

특히 김 교수는 유전체 데이터 분석 등을 통해 척추이분증*의 유전적 원인을 최초로 규명하여 2025년 세계적 권위의 학술지 네이처(Nature)에 발표하는 등 유전질환 병인 규명과 정밀의학 구현에 기여한 성과를 높게 평가받았다.

박사후연구원 부문 수상자 역시 세계적 수준의 학술지에 제1저자로서 주목받는 논문을 발표한 유망한 신진 연구자 2인이 선정됐다.

부성호 박사는 특정 유전자의 mRNA를 선택적으로 분해할 수 있는 인공 원형 RNA를 설계하는 등 RNA 기반 유전자 조절 및 치료 연구 분야에서 우수한 연구를 수행 중이다.

오형철 박사는 새로운 유전체 교정 기술을 기반으로 돌연변이의 기능을 대량으로 정확하게 평가하는 기술을 개발하여 암 등 여러 질병의 변이 기능을 규명한 연구자다.

정진호 한국과학기술한림원장은 “올해 수상자들은 인류의 건강과 밀접한 분야에서 창의적인 연구성과를 낸 탁월한 젊은 과학자들”이라며 “앞으로도 암젠코리아와 함께 생명공학 분야의 촉망받는 인재들을 발굴하여 이들이 우수한 연구를 지속할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.