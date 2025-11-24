직원 근로 조건 동일하게 유지

[헤럴드경제=정석준 기자] SPC그룹은 계열사인 파리크라상을 물적 분할한다고 24일 밝혔다.

SPC그룹은 이날 “파리크라상은 지난 21일 이사회를 열어 물적 분할을 결정하고 임직원 안내를 진행하고 있다”고 전했다.

이번 물적 분할은 지분 구조상 지주사 지위에 있는 파리크라상의 역할과 기능을 사업 부문과 투자·관리 부문으로 나눠 신속하고 전문적인 의사결정을 하기 위한 것이라고 SPC그룹은 설명했다.

SPC그룹은 올해 안으로 물적 분할을 최종 승인 받는 주주총회를 진행할 계획이다.

아울러 파리크라상은 100% 자회사인 SPC에 대한 합병 절차도 진행한다.

SPC는 그룹 내 계열사의 위탁을 받아 컴플라이언스와 법무, 홍보 등의 업무를 지원하고 있다. 합병 이후에도 기존 기능을 이어갈 계획이다.

SPC그룹은 “합병과 분할 과정에서 인력은 포괄적으로 승계되기 때문에 직원의 임금과 근로 조건, 복리후생, 퇴직금 등은 동일하게 유지된다”고 전했다.