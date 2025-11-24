GS칼텍스가 폐자동차(ELV) 플라스틱 재활용 밸류체인에 대한 글로벌 환경 인증을 아시아 최초로 획득했다.

24일 GS칼텍스는 최근 서울 강남구 GS타워에서 ‘아시아 최초 ELV MR(물리적 재활용) 밸류체인 ‘RecyClass’ 인증 획득’ 기념 인증서 수여식을 진행했다고 밝혔다.

유럽의 대표적인 재활용 인증인 ‘RecyClass’는 유럽 일부 국가에서 인증 제품에 세제 감면 혜택을 적용할 정도로 공신력을 갖추고 있다. 유럽 재활용 업계 60% 이상이 해당 인증을 채택하고 있으며 유럽 순환경제 연합체(CPA)의 공식 감사체계로도 인정받고 있다.

GS칼텍스는 이번 인증을 통해 폐자동차 재활용 원소재 생산부터 복합수지 제조·판매에 이르는 전 과정의 품질, 추적성, 투명성이 공식 기준에 부합함을 검증받았다. GS칼텍스는 2022년부터 저부가 폐플라스틱을 고품질 재활용 소재로 전환하는 재활용 기술과 MR 사업 경쟁력 등을 갖춰왔다.

GS칼텍스는 이를 계기로 유럽 환경 규제에 선제적으로 대응할 기반을 마련했다는 평가다. 유럽에선 최근 신차에 적용되는 플라스틱 일정 비율을 재활용 소재로 의무화하고, 재활용 비율에 따라 플라스틱세를 부과하는 등 규제 강도가 강화되고 있다.

GS칼텍스 허성우 본부장은 “이번 인증은 아시아 기업 최초로 폐자동차 재활용 소재의 전 밸류체인이 공식 기준에 부합함을 인정받은 의미 있는 성과”라며, “앞으로도 높은 품질의 제품을 안정적으로 공급해 고객과의 지속 가능한 동반 성장을 이루겠다”고 말했다. 박혜원 기자