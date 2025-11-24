일본 ‘잇세이’, 인도네시아 ‘아이린 수완디’, 국내 버추얼 아이돌 ‘플레이브’ 홍보대사 확정 DDP·남산타워 등 서울 랜드마크를 담은 2025 서울콘 키비주얼 공개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 3년 차를 맞이한 세계 최초 글로벌 인플루언서 박람회 ‘2025 서울콘(SEOULCon)’을 이끌 국내외홍보대사 3팀과 올해 키비주얼을 공개했다.

서울콘은 오는 2025년 12월 29일부터 2026년 1월 1일까지 DDP에서 열리며, 서울의 패션·음악·게임 등 라이프스타일 산업을 집약한 K컬처 박람회다.

2025 서울콘을 통해 서울을 전 세계로 번역해 줄 해외 홍보대사로는 일본의 유튜버 1위 ▴잇세이(ISSEI, 8,583만)와 인도네시아의 K팝 전문 크리에이터 ▴아이린 수완디(Irene Suwandi, 2,211만)가 선정됐다. 서울콘의 홍보대사로서 두 인플루언서의 참여는 서울의 라이프스타일이 글로벌 콘텐츠 언어로 더욱 빠르게 확산되는 계기가 될 것으로 기대된다.

‘잇세이(ISSEI)’는 구독자 총합 8583만 명, 월평균 20억 뷰를 기록하는 일본 1위 유튜버로, 콘텐츠는 일본 외에도 인도네시아, 필리핀, 베트남, 인도, 미국 등에서 큰 인기를 보유하고 있다. 기존에도 한국 편의점·국립중앙박물관·서울역 댄스 영상 등 전 세계 구독자를 대상으로 한국 콘텐츠를 확산한 바 있으며, 다양한 국내 숏폼 크리에이터들과 콜라보 콘텐츠를 제작하기도 했다. 이번 2025 서울콘에서도 잇세이(ISSEI)는 다양한 한국 크리에이터와의 만남을 기대하고 있다.

‘아이린 수완디(Irene Suwandi)’는 총 2211만 명의 팔로워를 보유한 아시아 대표 K-콘텐츠 크리에이터로, 오징어게임 콘텐츠와 블랙핑크 리사 협업 영상으로 글로벌 인지도를 확보했다. 2024 서울콘에도 참여하여 서울콘 APAN 스타어워즈에서 글로벌 인플루언서 부문을 수상하며 전 세계적 영향력을 입증 받았다. 작년 2024 서울콘을 위해 서울을 방문한 동안 업로드한 영상은 24편에 달하며 누적 9,332만 뷰(2025. 2 월 기준)를 기록했다. 올해는 서울콘 공식 홍보대사로서 서울콘과 서울의 힙한 라이프스타일, 콘텐츠 트렌드를 더욱 적극적으로 전 세계로 전할 예정이다.

국내 홍보대사로는 VLAST 소속 버추얼 보이그룹 ▴플레이브(PLAVE, 545만)가 선정됐다. 버추얼 아티스트를 홍보대사로 위촉한 것은 현실과 가상의 경계를 허물고, K-콘텐츠의 진화된 미래를 서울이 선도한다는 상징적 의미를 지닌다.

‘PLAVE(플레이브)’는 5인조 버추얼 아이돌로, 실시간 렌더링 기술을 활용해 현실과 가상을 넘나드는 무대를 선보이며, 최근 아시아 투어를 성공적으로 마치고, 올해 두 번째 싱글 앨범 ‘플뿌우(Plbbuu)’ 발매 직후 국내 음원 차트 상위권에 진입하는 등 많은 사랑을 받고 있다. 콘서트와 팬미팅, 팝업스토어가 예매 오픈 3분 만에 전석 매진되는 등 버추얼 아티스트 중에서도 독보적인 인기를 끌고 있다. 플레이브는 올해 서울콘 공식 홍보영상에도 참여해 버추얼 아이돌과 K-콘텐츠 산업의 융합이라는 새로운 지평을 보여줄 예정이다.

서울콘은 이번에 공동주최사 CJ ENM과 함께 기획한 2025 서울콘 키비주얼을 공개했다. DDP와 남산타워 등 서울 랜드마크를 배경으로, 큐브 형태의 공간 안에 K팝 공연·라이브커머스·숏폼 제작·뷰티존·연말 이벤트를 배치해 서울콘이 지향하는 다양한 콘텐츠 라이프스타일을 직관적으로 보여준다.

서울콘 키비주얼은 서울이 창조적 콘텐츠 도시로 진화하는 모습을 한눈에 보여주는 작품으로, 시민과 글로벌 인플루언서 모두가 공감할 수 있는 직관적인 디자인을 구현했다.

2025 서울콘의 공식 누리집(seoul-con.co.kr)도 정식 오픈했다. 누리집에서는 주요 참여 인플루언서와 30여 개 프로그램 정보를 확인할 수 있으며, 기본적으로 대시민 개방 무료 입장 행사로 진행된다.

다만, APAN 스타어워즈, 월드K-POP 페스티벌 & 카운트다운 등 일부 프로그램은 별도의 티켓팅 또는 초청권을 통한 입장이 필요하며, 상세한 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 서울콘 신청은 12월 초 누리집을 통해 오픈 예정이며, 공식 인스타그램 (@seoulcon_official)에서도 프로그램 소개, 글로벌 인플루언서 라인업, 시민 참여형 이벤트 정보를 연속적으로 공개한다. 인스타그램에서는 다양한 이벤트를 통해 일부 참여자에게 서울콘 굿즈 및 특별 기념품을 제공 예정이다.

김현우 서울경제진흥원 대표이사는 “2025 서울콘 홍보대사의 참여를 계기로 서울의 창의적 에너지가 글로벌 무대로 더 넓게 확산되길 기대한다”며 “많은 인플루언서와 시민들이 서울콘에 적극적으로 참여해 따뜻한 연말 분위기를 함께 만들고, 서울에서의 경험을 각자의 SNS에 기록하며 도시의 매력을 널리 알려주길 바란다”고 밝혔다.