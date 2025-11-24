[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 남동구는 2026년도 예산안을 1조2830억원으로 편성했다.

내년도 예산안은 올해 본예산 1조2247억원 대비 583억원(4.76%) 증가한 규모다.

내년도 예산안에서 가장 비중이 큰 사회복지 관련 예산은 전체 일반회계 예산의 71%를 차지하며 전년 대비 632억원(7.57%) 증가한 8988억원으로 편성됐다.

주요 내용은 기초연금(2631억원), 기초생활보장 생계급여(1687억원), 장애인 활동 지원(462억원) 등으로 사회적 약자와 취약계층 지원을 강화했다.

또 셉테드 기반의 방범용 CCTV 설치 및 스마트 관제시스템 구축(3억원), 상습 침수지역 우수저류시설 설치 (31억원) 을 반영했다.

이 밖에 도로 및 보도 유지보수 8억원, 공원 및 녹지대 유지관리 42억원, 버스승강장 시설개선 및 유지관리 5억원) 등이다.

예산안은 내달 18일 열리는 제308회 남동구의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 최종 확정된다.