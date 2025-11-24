2037년까지 계약…20년 동행 결정

[헤럴드경제=조용직 기자] KBO와 신한은행(은행장 정상혁)이 2037년까지 타이틀 스폰서로 함께한다.

KBO는 24일 신한은행과 2028년부터 2037년까지 타이틀 스폰서 계약을 연장했다고 발표했다. 앞서 양측은 2018년부터 KBO리그 타이틀 스폰서십 계약을 맺었고 올해 5월 2027년까지 계약 기간을 연장한 바 있다.

이로써 신한은행은 2018년을 시작으로 20년간 KBO리그와 동행하는 역대 최장기 타이틀 스폰서가 된다. 국내 프로 스포츠에서 20년 연속 한 기업이 리그 타이틀 스폰서를 맡기는 이번 KBO와 신한은행이 사상 처음이다.

신한은행은 KBO 리그 및 신한은행 고객을 대상으로 한 다양한 마케팅 활동과 함께 야구 국가대표 및 유소년 야구 후원에도 힘쓰기로 했다.

KBO와 신한은행은 이날 오후 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식에서 이번 계약 기념 행사를 함께 개최하고 관련 내용도 발표할 예정이다.