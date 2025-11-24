‘동해안-신가평’ 송전망 구축 본격화…LS전선 HVDC 케이블 전 구간 공급

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS전선이 참여하는 국내 최대이자 세계 최대 용량인 HVDC 프로젝트 한국전력 ‘동해안-신가평’ 송전망 구축 사업이 본격화했다.

24일 LS전선은 해당 사업에서 세계 최초로 상용화된 500키로볼트(kV) 90℃(고온형) HVDC 케이블을 적용해 공사에 착수했다고 밝혔다. 동해안-신가평 구간은 동해 발전 전력을 수도권으로 전송하는 ‘동해안-수도권’ 프로젝트의 1단계 사업이다. 다수의 해저 및 지중 HVDC 사업 수행 경험을 보유하고 있는 LS전선은 이번 사업에도 전 구간에 케이블을 공급한다.

LS전선이 이번에 투입한 케이블은 기존의 70℃ 제품보다 도체 허용 온도를 높여, 송전 용량을 50%까지 늘릴 수 있다. 앞서 LS전선은 한국전력으로부터 해당 제품에 대한 기술력 검증 단계인 사전적격심사(PQ)를 받았다.

김형원 LS전선 에너지/시공사업본부장은 “HVDC 사업은 전력망 안정성을 확보하기 위해 상용화 경험이 핵심”이라며, “서해안 HVDC 에너지고속도로, 동해안–수도권 2단계, 유럽 테네트(TenneT) 프로젝트 등 국내외 주요 사업 참여를 적극 확대하겠다”고 말했다.