최초 청약 시 경품 증정 청약 금액 따라 스타벅스 상품권 최대 5만원

[헤럴드경제=유동현 기자] 메리츠증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 통한 주가연계증권(ELS) 청약 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

이벤트 기간 내 중개형 ISA 계좌를 최초 개설하거나 타사로부터 이관을 완료하면 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 1잔을 증정한다.

메리츠증권에서 온라인 ELS 청약 경험이 없는 고객이 100만원 이상을 최초 청약할 경우 스타벅스 아메리카노 1잔을 확정 지급한다. 이후 중개형 ISA 계좌에서 온라인 ELS를 100만원 이상 추가 청약하면 동일한 경품을 한 번 더 받을 수 있다. 단, 중개형 ISA 계좌에서 최초 청약 시 중복 지급은 불가하다. 이벤트 기간은 내년 3월 27일까지다.

이벤트 기간동안 ELS를 청약한 금액(▷1000만~3000만원 ▷3000만~5000만원 ▷5000만원 이상)에 따라 스타벅스 상품권(각 ▷2만원 ▷3만원 ▷5만원)도 추가 제공한다. 중개형 ISA계좌를 통해 청약할 경우 청약 금액을 두 배로 적용 받을 수 있다. 모든 경품은 이벤트가 종료되고 일주일 뒤에 일괄 지급된다.

메리츠증권 관계자는 “상품의 기초자산이 되는 글로벌 지수, 주식의 등락에 따라 ELS 상환 배리어를 알맞게 조정하여 고객이 시장에 대응하기 용이한 상품을 설계 중”이라며 “고객 분들이 수익추구 뿐만 아니라 절세 혜택을 누릴 수 있도록 투자환경을 조성해나갈 것”이라고 했다.