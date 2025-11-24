홈페이지·앱서 영어·중국어 제공 외국인 고객 58% 보험금 청구 이용

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 증가하는 외국인 보험 이용 편의성을 개선하기 위해 ‘보험금 청구 외국어 서비스’를 오픈했다고 24일 밝혔다.

이번 서비스는 삼성화재 대표 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 모두 제공되며, 외국인 고객이 보험금 청구 절차를 보다 쉽고 정확하게 이용할 수 있도록 영어와 중국어 기반으로 구성됐다.

삼성화재가 최근 외국인 고객의 디지털 서비스 이용 현황을 분석한 결과, 가장 많이 이용하는 항목은 ▷보험금 청구(58.3%) ▷보험료 납입(14%) ▷증명서 발행(9.5%) 순으로 나타났다.

또한 사용 언어는 ▷중국어권(68.6%) ▷영어권(8.4%) 비중이 높아 보험금 청구 영역에서의 외국어 지원 필요성이 큰 것으로 나타났다.

이에 삼성화재는 외국인 고객의 이용 패턴을 반영해 ‘보험금 청구’ 메뉴에 영어·중국어 서비스를 우선 적용했다. 서비스 개발 과정에서는 실제 영어권·중국어권 이용자를 대상으로 사용성 테스트를 실시해 화면 구성, 안내 항목, 입력 절차 등을 검증하고 이를 반영했다.

삼성화재 관계자는 “이번 외국어 서비스 도입을 통해 외국인 고객이 보다 정확하고 편리하게 보험 서비스를 이용할 수 있게 됐다”며 “향후 지원 언어와 적용 범위를 확대해 글로벌 고객 대상 서비스 품질을 지속해서 높여 나가겠다”고 말했다.