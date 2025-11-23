G20 세션3 ‘모두를 위한 공정한 미래’ “‘글로벌 AI 기본사회’ 실현 위해 국제사회와 협력할 것”

[헤럴드경제(요하네스버그)=서영상 기자] 이재명 대통령은 23일 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열리는 주요20개국(G20) 정상회의 3번째 세션에 참석해 “G20 정상회의 출범 20년인 2028년, 다시 의장직을 맡아 여정을 함께 이어가려 한다“면서 ”막중한 책임감으로 주어진 역할을 충실히 이행하겠다“고 했다.

이 대통령은 ‘모두를 위한 공정한 미래’가 주제였던 세션 3에서 연설을 통해 “인공지능(AI) 기술 발전은 모든 국가와 모든 이들에게 고른 기회를 제공해야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 이자리에서 연설을 통해 “ G20이 ‘AI for Africa’ 이니셔티브를 발표한 것을 환영한다”면서 “대한민국도 모든 인류가 인공지능(AI)의 혜택을 고루 향유하는 ‘글로벌 AI 기본사회’ 실현을 위해 국제사회와 적극 협력해 나갈 것”이라고 했다.

이어 “이런 정신을 반영한 ‘APEC AI 이니셔티브’가 아태지역을 넘어 전 세계로 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

아울러 이 대통령은 “광물 보유국과 수요국이 혜택을 공유하는 안정적이고 호혜적인 핵심광물 공급망을 구축해야 한다”며 “올해 G20에서도 이러한 취지의 ‘G20 핵심광물 프레임워크’ 논의가 이루어진 것을 매우 의미 있게 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 “대한민국은 ‘핵심광물 안보 파트너십’ 의장국으로서 광물 공급국과 수요국의 필요에 맞는 호혜적인 광물 협력사업을 적극 확대하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “소외되기 쉬운 계층에게 인공지능 접근 기회를 보장하는 ‘인공지능(AI) 디지털배움터’를 구축하고, 청년 맞춤형 인공지능(AI)·소프트웨어 교육을 확대해 가고 있다”면서 “여성청소년을 위한 수학․과학 교육을 지원하고, 아프리카 내 여성과 청년의 디지털 역량 강화를 적극 지원해 나가도록 할 것”이라고 했다.