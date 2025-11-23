한·인도, 경제·국방 협력 강화키로 룰라와 소득분배·경제발전 정책 등 논의…협력 강화 공감

[헤럴드경제(요하네스버그)=서영상 기자] 이재명 대통령은 22일 주요20개국(G20) 참석차 남아프리카공화국을 방문해 나렌드라 모디 인도 총리 및 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 각각 회동했다.

23일 대통령실에 따르면 이 대통령은 전날 요하네스버그 정상회의장에서 모디 총리와 룰라 대통령을 각각 만났다고 전했다.

먼저 한·인도 정상회동은 모디 총리의 요청으로 이뤄졌다. 양 정상은 회의 시작 전 만나 반갑게 포옹하며 인사를 나눴다.

모디 총리는 경주 APEC 정상회의의 성공적 개최를 축하하며 일정상 자신이 직접 참석하지 못했던 것에 대해 아쉬움을 표했다.

이어 모디 총리가 이 대통령의 인도 방문을 초청하자, 이 대통령은 인도와 경제, 문화, 안보 등 다방면에서 협력과 인적 교류를 증진하고 싶다며 인도를 조속히 방문할 수 있기를 바란다고 화답했다.

모디 총리는 한국의 뛰어난 조선업 역량을 높이 평가하면서, 조선 등 미래지향적인 분야에서 한국과 인도를 포함한 소다자 협력을 추진해 나가자고 말했다.

또한 국방 분야에서의 양자 협력도 공고히 해나가기를 바란다고 전했다.

아울러 양 정상은 인공지능(AI), 방산 등 다양한 분야에서 양국 간 협력 증진 필요성에 공감하고, 관련 실무 협의를 추진해 나가기로 뜻을 모았다.

이어서 진행된 룰라 브라질 대통령과의 회동에서 이 대통령은 룰라 대통령의 방한을 기대한다고 말했다. 이에 룰라 대통령은 초청에 감사를 표하며 한국을 꼭 방문하고 싶다고 답했다.

또한 룰라 대통령도 이 대통령이 내년에 브라질을 방문해 주기를 바란다며, 방문이 이뤄지면 최선을 다해 환대할 것이라고 밝혔다.

양 정상은 양국의 소득분배와 경제발전 정책 등 사회경제적 주제에 대해 허심탄회한 대화를 나누면서, 양국이 민주주의와 경제성장의 성공담을 함께 만들어 가자고 얘기했다.

또한 외교, 재무, 산업, 기술, 교육, 에너지 등 범정부 차원의 교류·협력과, 기업인 등 민간 부문을 포함한 포괄적 협력 강화를 추진해 나가자고 뜻을 모았다.

이날 이 대통령은 모디 총리와 룰라 대통령 외에도 여러 주요 참석자들을 만나 인사와 안부를 나눴다.

한편 이 대통령은 이번 G20 회의를 계기로 프랑스·독일과 정상회담을, 인도·브라질과 정상회동을 각각 가졌다.

이 밖에도 다카이치 사나에 일본 총리를 비롯해 키어 스타머 영국 총리, 팜 민 찐 베트남 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리 등 주요 참석자들과도 인사와 안부를 나눴다고 대통령실은 전했다.