블룸버그 여기자 엡스타인 질문하자 비하 발언 대선토론 진행자에 “빔보(섹시하나 무식한 여성)” 미스유니버스 출신에겐 “미스 돼지, 가정부”…“재미로 한 말” 대선 당시 ‘음담패설’ 녹음도…당선후 “사실 아냐”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 엡스타인 문건 공개에 대해 질문한 여성 기자에게 “조용히 해, 이 돼지야(Quiet, piggy)”라고 말해 파문이 커지고 있다. 이번 발언으로 트럼프 대통령이 그간 성소수자와 여성을 향해 비하와 혐오 발언을 쏟아냈던 과거 사례들도 재조명되고 있다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 14일 플로리다 마러라고 리조트로 향하는 대통령 전용기(에어포스원)에서 자신에게 엡스타인 문건을 아직 공개하지 않는 이유를 묻던 블룸버그통신의 캐서린 루시 기자의 말을 끊으며 “조용히 해. 조용히 해, 돼지야”라고 발끈했다.

해당 발언에 대해 국제여성언론재단(IWMF)의 엘리사 리스 무뇨스 이사는 “트럼프 대통령의 여성 기자 공격은 새로운 일이 아니다”며 “외모를 겨냥한 그의 모욕은 여성 기자들을 입 다물게 하려는 성차별적 공격”이라고 비판했다.

그러면서 “이런 욕설은 겉보기엔 가벼워 보일 수 있지만, 정부 수반이 사용하면 해당 기자를 향한 공격을 야기한다”며 “이는 그의 업무수행 능력에 영향을 미칠 뿐 아니라, 대통령에게 날카로운 질문을 던지는 다른 여성 기자들에게도 위협적 메시지를 보낸다”고 말했다.

트럼프 대통령의 성차별적 발언은 어제오늘 일이 아니다.

지난해 미국 대선이 한창이던 당시, 뉴욕타임스(NYT)는 공화당 후보였던 트럼프 대통령의 과거 여성 비하 발언을 소개하기도 했다. NYT는 트럼프 대통령이 9년 이상 정계 활동 기간에 경쟁자인 여성 후보나 여성 언론인을 공격하면서 ‘여성비하 대본’을 다듬어왔다고 보도했다.

NYT는 “트럼프 대통령은 자신의 신체적 존재감과 신체 언어를 여성 위협에 활용했다”며 “또 은근히 위협을 가하기도 하고 여성이 유난히 못됐다고 불평하기도 했으며, 많은 여성이 노골적인 성차별이라고 보는 방식으로 여성들의 자격을 깎아내렸다”고 분석했다.

2015년 대선 토론 진행자에게 “빔보의 컴백” 비하

트럼프 대통령은 지난 2015년 미국 대선 과정에서 여성 비하 발언으로 물의를 빚었다.

당시 폭스뉴스의 토론 진행자였던 메긴 켈리는 트럼프 대통령이 혐오하는 여성에 대해 ‘뚱뚱한 돼지’, ‘개’, ‘엉터리’, ‘역겨운 동물’ 등으로 불렀던 사례를 언급했다. 그러자 트럼프 대통령은 토론이 끝난 이튿날 CNN 방송과의 인터뷰에서 켈리에 대해 “가끔 그녀의 모든 곳에서 피가 뿜어져 나온다”고 비난한 바 있다.

또 트럼프 대통령은 해당 발언 이후 엑스(X·옛 트위터)를 통해 켈리를 ‘빔보’(bimbo: 섹시한 외모에 머리 빈 여자를 폄하하는 비속어)라고 칭하면서 그녀의 방송 조기하차를 바라는 글을 올리기도 했다. 당시 트럼프 대통령은 ‘빔보가 돌아왔다. 폭스뉴스의 시간 낭비다’는 지지자들의 트윗글을 리트윗하며 “오래가지 않길 바란다”고 희망했다.

여성 경쟁자를 모욕하는 사례도 있었다.

롤링스톤지는 트럼프 대통령이 2015년 9월 공화당 예비경선 당시 칼리 피오리나 전 휴렛팩커드 최고경영자와 나란히 TV 토론에 나오기 1주일 전 피오리나의 외모를 비난했다고 보도했다.

보도에 따르면 트럼프는 “저 얼굴을 보라. 누가 저 얼굴에 투표하겠는가?”라고 했다. 또 그는 토론에 나와서는 “그녀(피오리나)는 내 회사를 경영할 수 없다”고 말하기도 했다.

전직 미스 유니버스에게 “미스 돼지, 가정부”…트럼프 “재미로 한 말”

지난 2016년 대선후보 1차 TV토론 당시 민주당 대선후보였던 힐러리 클린턴은 트럼프 대통령이 미스 유니버스 출신인 알리시아 마샤도를 ‘미스 돼지’, ‘미스 가정부’라 부르며 살을 빼라고 모욕했다고 폭로한 바 있다.

이에 트럼프 대통령은 토론 이튿날 폭스뉴스 방송에 출연해 마샤도가 “역대 (미스 유니버스 중) 최악이었다. 진짜 최악이었다”며 “그녀가 몸무게가 엄청나게 늘었다. 그것은 정말로 큰 문제였다”고 주장했다.

또 그는 네바다 주 라스베이거스 현지 언론인 ‘뉴스3’과의 인터뷰에서 최근 전직 미스 유니버스 비하 논란 등과 관련해 ‘그런 거친 말을 들으면 어린 딸을 가진 부모가 걱정하지 않겠는가’라는 질문을 받고 이같이 답했다.

그러면서 그는 “많은 경우 재미(entertainment)로 한 것”이라며 “나보다 여성을 더 존중하는 사람은 없다”고 강조했다.

‘막말’ 논란 이어 과거 ‘음담패설’ 녹음까지

여성차별 발언 등 잇따른 막말 파문에 이어 이번엔 트럼프의 육성이 담긴 ‘음담패설 녹음파일’도 등장했다.

미 워싱턴포스트(WP)는 지난 2016년 10월 트럼프 대통령과 연예매체 ‘액세스 할리우드’의 빌리 부시가 지난 2005년 버스 안에서 나눈 외설적 대화 내용의 녹음파일을 입수했다며 내용을 공개했다.

WP에 따르면 트럼프는 당시 버스 안의 사람들에게 유부녀를 유혹하려 한 자신의 경험담을 저속한 용어를 써가며 쏟아냈다. 그는 “접근을 시도했는데, 그녀는 결혼한 상태였다”며 “어느날 그녀를 보니까 커다란 가짜 가슴에 얼굴도 완전히 바뀌어 있었다”고 말했다.

녹화장에 도착한 후에도 트럼프의 음담패설은 계속됐다. 트럼프는 마중 나온 여배우 아리안 저커에 대해선 “와”라는 감탄사를 내뱉은 뒤 “혹시 키스를 시작하게 될지도 모를 경우에 대비해 (입냄새 제거용 사탕인) ‘틱택’을 좀 써야겠다”고도 했다. 그러면서 그는 “나는 자동으로 미인한테 끌린다. 그냥 바로 키스를 하게 된다. 마치 자석과 같다. 그냥 키스한다. 기다릴 수가 없다”고 언급했다.

당시 트럼프 대통령은 대선을 목전에 두고 있었다. 하지만 대선 직전에 파문이 일자 ‘라커룸 토크’(탈의실에서 남자들끼리 주고받는 시시껄렁한 대화)라며 사과했다. 이후 대통령에 당선된 2017년에 들어선 돌연 해당 녹음파일이 가짜라고 돌연 주장했다고 NYT가 소식통을 인용해 전했다.