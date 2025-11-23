수출 수요 급증…미·일·중 중심 수출 성장세 견인 양식장 확대·설비 현대화·판로 개척 등이 성장 발판 국제 규격화 본격화…세계표준 선점 수출 경쟁력↑

[헤럴드경제=양영경 기자] 올해 우리나라 김 수출액이 처음으로 10억 달러를 넘어섰다.

해양수산부는 김 수출 금액이 지난 20일 기준 10억1500만달러(약 1조5000억원)로 지난해 같은 기간보다 13.2% 증가해 역대 최고치를 기록했다고 23일 밝혔다.

이런 성과는 국내 김의 품질 경쟁력 향상과 함께 전 세계적 수요 확대가 맞물린 결과라고 해수부는 분석했다. 최근 북미·유럽을 중심으로 김 소비가 급증하면서 자연스럽게 수출 증가로 이어졌다는 것이다.

주요 시장별 실적을 보면 미국 수출액은 2억2000만달러로 전년 대비 15.3% 늘었고, 일본 역시 2억1000만달러로 13.8% 증가했다. 중국은 1억 달러로 36.6% 급증하며 가파른 성장세를 나타냈다. 태국(8800만달러)과 러시아(8500만달러) 등도 뒤를 이었다.

김 수출액은 2023년 7억9300만 달러에서 지난해 9억9700만 달러로 뛰었지만 10억달러 문턱을 넘지 못했었다. 올해 들어서는 11월 중 10억 달러를 돌파하며 새 기록을 다시 썼다.

해수부는 김 산업 경쟁력을 키우기 위해 양식장 신규 면허를 2700㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡) 확대하고, 가공설비 현대화와 해외 판로 개척을 지원해 왔다. 이와 함께 국제 인증 취득 지원, 한류 연계 마케팅 강화 등 산업 전반의 경쟁력을 높이기 위한 정책을 발표했다.

전재수 해수부 장관은 “올해 김 수출 10억달러 돌파는 정부의 정책적 지원과 민간 기업의 혁신 노력이 합쳐진 성과”라며 “앞으로도 김 산업을 비롯한 수산물 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

해수부는 김 제품의 국제 규격화를 추진 중이다. 최근 이탈리아에서 열린 국제식품규격위원회(CODEX·코덱스) 총회에서 김 제품의 세계 규격화를 위한 신규 작업 개시 승인이 이뤄졌다. 김의 품질·위생·표시·시험법 등에 대한 국제 기준이 마련되면 수출 확대에도 도움이 될 것으로 해수부는 내다보고 있다.