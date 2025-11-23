키워드 검색 후 행정 정보 찾던 방식에서 ‘대화형 AI’ 도입해 원하는 정보를 한번에 파악 가능 ‘검색증강생성 기술(RAG)’ 기반 인공지능으로 공식데이터 연계한 정확·신속한 답변 제공 복지, 민원, 세무, 보건 분야 시범 운영…모니터링으로 정확도 개선해 누리집 전반에 확대 적용

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 구민이 더 쉽고 빠르게 행정 정보에 접근할 수 있도록 구청 누리집에 ‘관악구 홈페이지 인공지능(AI) 챗봇 서비스’를 새롭게 개시해 운영하고 있다.

일반적으로 구민이 누리집에서 원하는 정보를 찾기 위해서는 키워드를 검색해 많은 검색 결과 속 흩어진 데이터를 직접 찾아야 하는 번거로움이 있다.

이에 구는 인공지능(AI)을 통해 주민이 ‘일상 대화체’로 질문하면 인공지능이 선별한 정보를 직관적으로 확인할 수 있는 ‘챗봇’을 도입했다.

특히 이번에 도입한 챗봇은 ‘검색 증강 생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation)’ 기술 활용으로 누리집에 등재된 공식 데이터를 연계한 답변을 한 번에 제공해 행정 정보 전달력을 한층 더 높였다.

아울러 홈페이지 내 콘텐츠가 변경되면 챗봇이 학습한 데이터도 자동으로 업데이트해 정보의 정확도와 신뢰성을 제고하고 구민에게 항상 최신 정보를 제공한다는 방침이다.

구는 주민 일상과 밀접하고 민원 수요가 높은 ▲임산부, 1인 가구 등 ‘복지’ 분야 ▲대형폐기물 배출, 여권 신청 등 ‘생활 민원’ 분야 ▲재산세 납부, 세목별 안내 등 ‘세무’ 분야 ▲보건증 발급, 의료기관 안내 등 ‘보건’ 분야를 중심으로 챗봇 시범 운영을 시작했다.

향후 구는 챗봇 서비스를 상시 모니터링해 질의 응답 정확도를 개선하고 교육, 문화, 도시계획 등 더 많은 정책과 구정 운영 정보에 단계적으로 확대 적용한다는 방침이다.

박준희 구청장은 “앞으로도 디지털 기술을 적극 활용해 행정 정보 접근성 격차를 해소하고, 구민 모두가 디지털 혁신의 혜택을 체감할 수 있도록 스마트 행정 서비스 모델을 계속해서 구축해 나가겠다”고 밝혔다.