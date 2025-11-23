메타“내달 10일까지 16세 미만 페이스북·인스타그램·스레드 계정 삭제”

[헤럴드경제=김영철 기자] 호주에서 세계 최초로 16세 미만의 청소년들을 대상으로 소셜미디어(SNS) 사용을 금지하는 법안이 다음달부터 본격 시행된다. 인스타그램, 틱톡, 엑스(X·옛 트위터)를 비롯한 소셜미디어 계정들이 일제히 삭제되는 것이다. 하루아침에 소셜미디어를 이용할 수 없게되는 상황에 놓이자 호주 청소년들은 이에 대한 궁여지책을 내놓고 있다.

22일(현지시간) 영국 BBC 방송은 호주의 10대 청소년들이 국내에서 SNS 사용을 금지하는 법안이 시행되기 전 인플루언서를 포함한 일부 10대 사용자들은 부모 계정을 개설하는 방식으로 법망을 피하고 있다고 방송은 전했다.

청소년들이 인스타그램, 틱톡, 엑스 등을 이용할 수 없게되자 규제 대상이 비교적 느슨한 플랫폼으로 이동하는 경향도 나타나고 있다. 더컨버세이션은 ▷아이메시지 ▷왓츠앱 ▷시그널 ▷디스코드 연령 제한이 없는 플랫폼을 활용하고 있다고 전했다.

틱톡, 인스타그램, 스냅챗을 비롯한 대부분의 플랫폼에는 이용자가 게시한 사진과 영상, 메시지와 댓글, 친구 목록 등을 저장할 수 있는 ‘데이터 다운로드’ 기능이 있다. 나중에 계정에 접속하지 못하게 되더라도, 과거 흔적을 보고 향수에 젖을 수 있다고 비영리 학술 매체 더컨버세이션은 전했다.

BBC는 “규제에 걸리지 않는 다른 소셜미디어 앱을 추천하거나, 규제를 피해갈 수 방법 등도 온라인상에서 공유되고 있다”며 “영국에서 연령 규제가 시행된 뒤 그랬던 것처럼 접속 국가를 숨기는 VPN 사용이 폭증할 것이라는 관측도 평론가들 사이에서 나오고 있다”고 설명했다.

인스타·틱톡 등 규제 플랫폼 10개…메타 “16세 미만 청소년 계정 차단”

호주 정부가 금지 대상에 포함하겠다고 밝힌 플랫폼은 ▷페이스북 ▷인스타그램 ▷스냅챗 ▷스레즈 ▷틱톡 ▷엑스 ▷유튜브 ▷레딧 ▷스트리밍 플랫폼 킥 ▷트위치 등 10개다.

이와 관련, 메타는 성명을 내고 소셜미디어 차단 정책이 시행되는 내달 10일까지 16세 미만 이용자의 페이스북·인스타그램·스레드 계정을 삭제할 것이라고 밝혔다고 AFP·블룸버그 통신과 가디언 호주판 등이 전했다. 호주의 아동·청소년 소셜미디어 차단 조치를 앞두고 구체적인 대응 방안을 밝힌 기업은 메타가 처음이다.

이미 메타는 법안이 시행되기 전 16세 미만의 이용자들에게 곧 계정을 쓸 수 없게 된다고 안내하는 메시지를 보내기 시작했다.

호주 정부 통계에 따르면 호주에서 인스타그램은 약 35만명, 페이스북은 약 15만명의 16세 미만 이용자를 보유하고 있다. 다만 16세가 되면 기존 계정을 되살려서 다시 접속할 수 있게 된다고 메타는 전했다.

메타는 다양한 기법을 활용해 16세 미만 이용자를 가려내고 있다고 밝혔지만, 구체적인 구분 방식은 공개하지 않았다. 해당 이용자들이 차단 조치를 우회하는 방법을 알아내지 못하게 하기 위한 이유에서다. 다만 개인정보 침해를 최소화하기 위해 연령 확인 방식에 상당한 오차 범위가 있어 16세 이상 이용자가 차단 대상으로 잘못 분류될 가능성도 있다고 예고했다.

메타가 실수로 16세 이상을 차단할 경우 이용자는 정부 발급 신분증이나 자신의 얼굴 셀카 영상을 제공해 오류를 바로잡을 수 있다.

한편 BBC는 “각국은 그동안 아동·청소년의 화면·SNS 사용 시간을 줄이고 유해 콘텐츠에 대한 접근을 막기 위해 다양한 방식의 규제를 시도해 왔지만, 이번처럼 특정 연령대의 소셜미디어 이용 자체를 전면 금지한 사례는 없다”며 “다른 나라들도 호주가 시행하는 금지법을 면밀히 지켜볼 전망이다”고 전했다.