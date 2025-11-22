“국힘, YS 정치와 한 조각도 닮지 않아” 국힘 “YS는 표창장 위조 안했다” 공세

[헤럴드경제=서정은 기자] 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 고 김영삼 전 대통령 서거 10주기인 22일 “김영삼의 정치’는 혁신당의 DNA로 자리 잡고 있다”며 “혁신당은 김영삼 대통령님이 남긴 발자국 위에서 계속 전진해나가겠다”고 말했다.

조 전 원장은 이날 페이스북에서 이같이 적으며 국민의힘을 향해서도 비판을 이어갔다. 조 전 위원장은 “YS가 당 총재를 지낸 민주자유당·신한국당 후신인 국민의힘을 향해 “국민의힘이 김영삼 대통령님의 정신을 계승한다고 말하지만, 독재·쿠데타·불의에 맞서 싸운 ‘김영삼의 정치’와 내란 우두머리를 비호하는 국민의힘의 모습은 단 한 조각도 닮지 않았다”며 “국민의힘은 최소한의 양심이 있다면 당사 벽면에 걸어둔 김영삼 대통령 영정을 당장 내려야 한다”고 적었다.

이에 대해 이충형 국민의힘 대변인은 “김영삼 대통령은 군사독재에 맞서 민주주의의 길을 열었고, 살아 있는 권력에 도전해 부패와 싸운 지도자”라며 조 위원장을 향해 “김영삼 대통령은 표창장을 위조하지 않았다”고 말했다.

이 대변인은 “본인과 가족의 이익을 위해 대한민국 역사에 남을 ‘내로남불 정치’를 보여준 인물이 ‘김영삼 정치’를 운운할 수 없다”며 “조 위원장은 김영삼 대통령의 이름을 함부로 입에 올리지 말라”고 비판했다.

한편 YS의 차남인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장은 전날 국립서울현충원에서 추모식에 더불어민주당 지도부가 불참한 것과 관련해서 비판의 목소리를 높였다. 김현철 이사장은 이날 페이스북에서 “이재명 대통령은 비서실장을 보내 추모사를 대독했는데 민주당은 개미 새끼 한 마리도 보이지 않는다”며 “이런 짓거리를 하니 당신들이 ‘개딸’과 김어준 아바타라고 하는 것”이라고 비판했다.