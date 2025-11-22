[헤럴드경제=서정은 기자] 이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 ‘제주특별자치도 적극행정위원회 위원’으로 연임·위촉됐다. 전문분야는 ‘건설·교통’으로 2022년에 최초 위촉, 연임된 임기는 2028년 10월까지다.

해당 위원회는 공무원이 업무추진과정에서 위원회에 직접 의견 제시를 요청한 사항, 감사기구의 장이 자문요청한 사항, 적극행정의 추진결과에 대한 면책 건의 사항, 적극행정에 따른 징계소송을 당한 공무원 법률 지원 및 소송비용 지원 심의 등을 다룬다.

이 연구위원은 제주도 건설기술심의위원회와 교통위원회 위원을 역임했으며, 2016년부터 9년간 서울시 명예 하도급 호민관으로 활동하며 공공발주 건설사업 등에 대한 감사 역량을 쌓아왔다.

충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체와 자치구에서 건축위원회 위원, 경기도를 비롯해 12개 지자체 등에서 경관위원회 위원 등 건축·경관·도시계획·교통 관련 분야에서 폭넓게 활동했다. 이밖에도 충북개발공사, 부산도시공사, 경기도시공사, 한국자산관리공사(캠코) 등 국가·지방공기업의 투자심의·자문위원직을 다수 맡았다.