2명 나체 전신 찍혀 서초경찰서 현행범 체포

[헤럴드경제=한지숙 기자] 사우나 탈의실에서 알 몸 남성의 모습을 불법 촬영한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

21일 서울 서초경찰서에 따르면 경찰은 지난 15일 성폭력처벌법 위반(카메라 등 이용촬영) 혐의로 20대 남성 A 씨를 검거해 수사 중이다.

A 씨는 지난 15일 서울 서초구 양재동의 한 사우나 남성 탈의실에서 나체 남성 2명을 몰래 촬영한 혐의를 받는다.

‘알몸을 촬영 당했다’라는 피해자의 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A씨의 스마트폰에서 증거를 입수하고 그를 현형범으로 체포했다.

A 씨의 스마트폰에는 피해자 2명의 나체 전신이 또렷하게 찍혔으며, 4차례나 촬영이 이뤄진 것으로 조사됐다.

그러나 A씨는 출동한 경찰에 “(스마트폰을)잘못 눌러 사진을 촬영했다”고 해명하며 혐의를 부인했다.

경찰 관계자는 “A씨에 대한 수사를 아직 진행 중”이라며 “구체적인 범행 동기 등 사안은 확인이 어렵다”고 말했다.