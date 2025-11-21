기금 3000만원 전달

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 21일 수영구 소재 F1963 석천홀에서 지역 문화예술 활성화를 위해 재단법인 부산문화재단에 발전기금 3000만원을 전달했다고 밝혔다.

부산문화재단은 2009년 설립 이후 ‘내 삶과 동행하는 예술, 함께 행복한 문화도시 부산’을 비전으로 ▷문화예술 창작활동 지원 ▷청년문화 육성지원 ▷일상 속 생활문화 활성화 사업 ▷조선통신사 문화교류사업 등 다양한 문화예술사업을 추진해 왔다.

이번에 전달된 기금도 지역 예술창작 지원과 시민 문화 향유 확대를 위한 여러 사업에 활용될 예정이다.

부산은행 문정원 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는 “지역 예술가들이 안정적으로 창작 활동을 이어가고 시민들이 더 풍요로운 문화를 누릴 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 지역 문화예술 산업의 지속 가능한 성장을 위해 다양한 지원 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

한편 부산은행은 매월 지역민들의 문화예술 향유 기회제공을 위해 ‘Play on Busan’ 문화공연을 개최하고 있으며 ▷부산국제AI영화제 ▷부산불꽃축제 등 지역 문화예술 지원 사업에 앞장서고 있다.