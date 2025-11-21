전용 49~101㎡ 639가구 일반분양

GS건설은 경기도 안양시 만안구 상록지구를 재개발하는 ‘안양자이 헤리티온’(조감도)의 견본주택을 21일 열고 본격 분양에 나선다고 밝혔다.

안양자이 헤리티온은 지하 5층~지상 최고 29층 17개 동 총 1716가구의 대단지 아파트로, 49~101㎡(전용면적) 639가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 가구수는 ▷49㎡ 164가구 ▷59㎡ 404가구 ▷76㎡ 39가구 ▷84㎡ 25가구 ▷101㎡ 7가구 등으로 중소형 위주로 공급된다. 12월 2일 특별공급을 시작으로 3일 1순위, 4일 2순위 청약 접수를 받는다.

안양시 만안구는 비규제지역으로 청약 요건이나 대출 등이 비교적 자유롭다. 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 수도권(서울·경기·인천) 거주자라면 세대주나 주택소유 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하다. 세대 구성원 중복청약이 가능하며 재당첨 제한도 없다. 대출 등도 타 수도권 규제지역보다 유리하다.

단지는 걸어서 약 5분 거리에 지하철 1호선 명학역이 있어, 가산디지털단지역을 비롯해 용산역, 서울역, 시청역 등의 주요 업무지역으로 환승없이 이동할 수 있다. 도보권에 명학초등학교가 있고, 성문중·고등학교 등도 걸어서 통학할 수 있다. 홍승희 기자