창립 20주년 한국부동산개발협회 디벨로퍼協 새출발, 미래비전 발표 공공성·글로벌 네트워크 확장 강조 도시경쟁력 해법 ‘콤팩트 시티’ 제시

“전문성과 책임성을 더욱 강화해 국민의 신뢰를 얻고, 산업의 미래 경쟁력을 높여야 할 때”(김승배 한국부동산개발협회장)

“도시 생활권을 효율적으로 재배치하고 공동체 회복과 새로운 생활방식을 포함하는 복합개발 전략이 도시 경쟁력의 중요한 기준이 될 것” (문주현 MDM그룹 회장)

한국부동산개발협회는 지난 20일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 창립 20주년 기념행사 ‘A.N.D 20’을 개최했다. ‘대한민국 디벨로퍼&새로운 20년의 시작’을 주제로 열린 이번 행사에는 국내 개발사 뿐 아니라 미국 쿠슈너 컴퍼니, 일본 모리빌딩, 네덜란드 엣지 등도 참석했다. 김승배 회장은 “창의적인 도시공간을 창조하는 것이 국민의 삶을 풍요롭게 만드는 버팀목이 된다”며 “디벨로퍼의 새로운 20년이 이 자리에서 시작될 것”이라고 말했다.

이날 한국부동산개발협회는 ‘한국디벨로퍼협회’로 재탄생을 알리는 것과 동시에 20년간 추진할 디벨로퍼 미래비전을 공식 선포했다. 김대건 리건그룹 회장(20주년 기념사업단 부단장)과 신혜수 디블록자산운용 대표는 “개발산업이 공공성·투명성·데이터 기반 의사결정·리스크 관리 등 핵심 원칙을 중심으로 다시 정비돼야 한다”며 “글로벌 협력과 산업 표준의 고도화가 향후 경쟁력을 좌우할 것”이라고 강조했다.

20년의 미래비전도 ▷공공성과 투명성 강화 ▷연구· 개발(R&D)·데이터 기반 산업 혁신 ▷금융 안정성과 리스크 관리체계 확립 ▷환경사회지배구조(ESG) 기반 도시개발 ▷글로벌 네트워크 확장 등 향후 산업의 방향을 규정하는 5대 축으로 구성됐다.

문주현 회장은 ‘글로벌 디벨로퍼의 패러다임 변화 및 대한민국 디벨로퍼의 미래’ 주제발표에서 “도시가 직면한 구조적 변화 속에서 개발산업의 역할은 더욱 정교해지고 있다”며 “고령화, 1인가구 증가, 수도권과밀화, 지역소멸 등을 봤을 때, 앞으로 도시개발은 기존 방식만으로는 지속 가능성을 확보하기 어렵다”고 진단했다.

문 회장은 주거·업무·상업·문화·교육 등 도시 기능을 유기적으로 결합하는 ‘콤팩트 시티(Compact City)’ 모델을 핵심 방향으로 제시하며, 공공과 민간의 협력이 도시 변화 대응의 핵심이 될 것이라고 덧붙였다.

협회는 이날 기업이미지(CI)를 공개하고, 한국부동산개발산업연구원(KREDII)도 공식 발족했다. 기존 협회 내 정책연구실을 독립 기관으로 확대·개편한 것으로, 산업 기반 연구를 통한 정책 제언 및 제도 개선을 담당한다.

초대 연구원장에는 김승배 회장이, 이사장에는 문주현 회장이 선임됐다. 학계·공공기관·민간개발사 간의 정보 공유를 통해 ‘공공성 높은 개발정책’의 싱크탱크 역할을 수행할 예정이다.

서정은 기자