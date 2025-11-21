10억원 들여 60개소에 신규 설치 고령층 지역 중심…노후기기 교체

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 시민들의 대중교통 이용 활성화와 버스 이용 편의 제공을 위해 10억원을 들여 버스정보안내기를 설치하는 ‘2025년 버스정보시스템(BIS) 확대 구축 사업’을 21일 완료했다.

신규 버스정보안내기는 인터넷이나 스마트폰 앱 이용이 어려운 고령층이 많이 거주하는 지역 정류장 60개소에 설치됐다. 이에 따라 버스정보안내기는 울산 지역 버스정류장 3400여 개소 중 1790개소로 늘어났다.

또 시내 주요 정류장의 노후된 버스정보안내기 70대도 이미지형 최신 기기로 교체됐다. 이 기기는 버스 위치 정보와 노선 검색, 날씨·뉴스 정보, 외국인 이용객들을 위한 버스정보 영문 변환 기능 등을 제공한다.

지난 7월부터는 전원공급이 취약한 정류장 14개소에 태양광 버스정보안내기를 시범 설치해 전기요금 절감과 탄소배출량을 연간 1935㎏ 감축하는 효과(소나무 293그루 심기 효과)를 거뒀다.

울산시 관계자는 “국제정원박람회 개최 도시에 걸맞게 울산을 찾는 방문객은 물론 시민들의 대중교통 이용 편의를 위해 ‘버스정보시스템 확대 구축 사업’을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.