일반 기업 중 최초 선정

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 문화체육관광부와 (재)예술경영지원센터가 공모한 ‘2025 예술경영대상’에서 우수사례에 선정돼 예술경영지원센터 대표상을 수상했다고 21일 밝혔다.

예술경영대상은 예술산업 발전에 기여한 우수 경영사례를 발굴하고 확산하기 위해 제정된 상으로 신한카드는 일반 기업 중에 최초로 선정됐다.-

신한카드는 ‘더프리뷰 아트페어’ 개최 등을 통해 문화예술 생태계를 활성화한 공로를 인정받은 것으로 보고 있다.

신한카드는 금융권이 주관하는 최초의 아트페어인 더프리뷰를 5년간 꾸준히 개최하며 신진 갤러리·작가들이 미술시장에 진입할 수 있는 길을 개척해왔다. 5년 동안 240개의 갤러리가 참가해 58억원에 이르는 작품을 판매했고, 데뷔한 작가들이 키아프(KIAF)·프리즈 서울과 같은 국제 아트페어에 진출하는 가시적인 성과도 이뤄냈다. 행사 기간 중 카드결제·무이자 할부 등 카드사가 제공할 수 있는 금융 인프라를 적극 활용하기도 했다.

또한 올해 24회째를 맞은 ‘꼬마피카소 그림축제’는 신한카드의 대표적인 가족 문화 행사로 어린이들에게 그림을 통해 꿈과 상상력을 키우는 기회를 제공하고 역량있는 어린이 예술 인재를 지원하고 있다. 2002년 시작한 이후 지금까지 약 20만명이 참가했으며, 비대면 드로잉 공모전, NTF 등 디지털 체험, 친환경 굿즈 제작, 인공지능(AI) 콘테스트 등 매해 변화하는 트렌드를 반영하며 미래세대에게 다양한 경험을 선사하고 있다.

이 밖에도 ‘블루스퀘어 신한카드홀’, ‘신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀’, 부산 ‘소향씨어터 신한카드홀’ 등과 스폰서십을 맺고 고객에게 새로운 경험과 확신의 순간을 선물하는 ‘신한카드 더 모먼트(The moment)’ 행사도 운영한다. 뮤지컬, 콘서트, 전시회 등 티켓 1+1 또는 할인 혜택을 제공해 고객들의 문화예술 접근성을 높이고 있다.

신한카드 관계자는 “예술과 금융을 연결해 문화예술계에 새로운 기준을 만들어가고 있다”며 “앞으로도 문화예술 생태계가 건강하게 성장할 수 있도록 기업시민으로서 역할과 책임을 다하겠다고” 말했다.