광주 도시철도 2호선 백운교차로 부분 통제

12월22일까지 주월교차로∼백운교차로 280m 구간

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시 도시철도건설본부는 도시철도 2호선 1단계 4공구 공사로 인해 오는 오는 25일부터 12월 22일까지 남구 대남대로 주월교차로~백운교차로 280m 구간의 도로 통제를 확대한다. 이번 통제로 인해 기존 편도 3~4차로가 편도 2~3차로로 줄어든다.

이 구간은 도시철도 건설공사와 대남대로 지하차도 공사가 동시에 진행 중이며, 복공판 지지대 제거 작업을 앞두고 폭 10m의 작업공간 확보를 위해 불가피하게 부분 통제를 결정했다.

도시철도건설본부는 교통 혼잡을 최소화하기 위해 ▷우회 안내 표지판·플래카드 설치 ▷월산마을·미래아동병원 등 신호수 추가 배치 등을 추진한다.

특히, 차량이 집중되는 출퇴근 시간에는 경찰 등 관계기관과 협력해 교통 불편을 최소화하고, 시민에게 우회도로·대중교통 이용을 안내할 계획이다.

통제 구간 차량 우회도로는 ▷농성교차로에서 백운광장 방향 → 월산마을 입구 교차로에서 양궁장 방향 ▷광주대에서 백운광장 → 호반힐하임 교차로에서 양궁장 방향 ▷남광주(봉선·방림)에서 백운광장 → 미래아동병원 교차로에서 기독병원(수피아여고) 방향 ▷봉선동에서 백운광장 방향 → 대화아파트 입구 교차로에서 봉선중앙로(봉선초교) 방향 등이다.

오영걸 도시철도건설본부장은 “도시철도 2호선 건설공사로 불가피하게 도로를 통제하게 됐다”며 “안전하게 공사하고 시민 불편을 최소화하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.