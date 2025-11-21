서울시립과학관, ‘그 약 알고 먹나요?’ 특별전

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시립과학관은 오는 25일부터 내년 4월 12일까지 과학관 3층 기획전시실에서 2025년 특별기획전, ‘그 약, 알고 먹나요?’를 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 전시는 약의 역사·작용 원리·발전·미래를 시민이 쉽게 이해하도록 구성해 올바른 약물 사용 문화 확산을 목표로 기획됐다.

전시는 사전 설문조사에서 시민들이 가장 궁금해 한 주제인 일반의약품, 부작용, 조제 과정, 약의 작용 메커니즘 등을 중심으로 구성됐다.

입구에서는 질병의 역사와 이를 극복하기 위해 탄생한 약의 발전사를 통해 약이 점차 ‘질병 치료의 정밀한 도구’로 발전해 온 과정을 소개한다. 이후 관람객은 실제 약국 공간으로 들어가 일상에서 쉽게 접하는 일반의약품들에는 어떤 것들이 있으며, 작용 원리는 어떤지 직접 체험하며 약의 작용 원리와 부작용을 이해할 수 있다. 그리고 평소 접근하기 어려운 약국의 조제실과 병원 약제부를 재현한 공간도 엿볼 수 있다.

전시 후반부에서는 약이 우리 몸에서 어떻게 작용하고 배출되는지, 약의 부작용 및 오남용, 그리고 미래 약의 모습을 엿볼 수 있다.

전시 기간에는 대한약사회·한국제약바이오협회·한국병원약사회와 협력한 공개 강연이 마련된다. 강연에서는 ▷약의 오남용 예방 ▷약사 직업 세계 ▷제약업계 진로 등이 다뤄지며 일정은 추후 과학관 누리집에 공지된다.

유만선 서울시립과학관장은 “이번 전시는 약을 단순한 ‘치료제’가 아닌 인류의 역사와 과학이 함께 발전해 온 결과물로 재조명한 것”이라며 “약에 대한 올바른 이해를 바탕으로 건강한 복약 문화를 실천하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.