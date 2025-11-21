F&B 이용 고객 ‘스카이킹덤 멤버십’…모바일로 접근성 높여

[헤럴드경제=정석준 기자] SPC그룹의 IT·마케팅 솔루션 계열사 섹타나인은 서울드래곤시티의 고객 경험 강화를 위한 디지털 통합 멤버십 시스템을 구축했다고 21일 밝혔다.

이번 시스템 구축은 지난 1월 양사가 체결한 ‘고객경험 혁신을 위한 전략적 제휴 협약(MOU)’에 따른 것이다. 서울드래곤시티는 새 멤버십 운영·관리 페이지를 통해 회원·개인정보, 할인·쿠폰·포인트 등 혜택, 매출 등 다양한 정보를 더 효율적으로 운영할 수 있게 됐다.

섹타나인이 구축한 ‘스카이킹덤 멤버십’은 서울드래곤시티에서 운영하는 F&B 업장과 그랜드 머큐어 호텔 중식당 페이(Fei)에서 사용할 수 있는 디지털 통합 멤버십이다. 해피포인트 앱을 통한 스카이킹덤 멤버십 전용 모바일 페이지에서 포인트 이용과 잔액 정보 조회를 할 수 있다.

멤버십은 스카이킹덤 각 F&B 업장에서 가입할 수 있다. 스카이킹덤 멤버십 전용 디자인이 적용된 해피페이 카드(사진)가 발급된다. 이는 지난해 2월 SPC그룹 섹타나인에서 출시한 선불충전카드다. 주 단위 이용 실적에 따라 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨 등에서 3~7% 캐시백을 받을 수 있다.

섹타나인 관계자는 “앞으로도 핀테크 기술과 디지털 솔루션 노하우를 기반으로 사업을 확장하겠다”고 말했다.